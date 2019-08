«Los libros en papel se venderán más o menos, pero no van a morir nunca» José Martínez. / JAVIER CARRIÓN José Martínez es librero desde 1951 MARIELA FASOLI Viernes, 16 agosto 2019, 08:05

José Martínez (Llano de Brujas, 1938) trabaja en la librería Ramón Jiménez desde 1953. Su trayectoria laboral comenzó en 1951 en la librería y papelería Magisterio Español, situada en la calle San Cristóbal. Fue el sobrino del dueño de la librería quien le propuso ir a trabajar allí, y José aceptó. En 1982, cuando el dueño, Ramón Jiménez, falleció, José pasó a ser el propietario de esta emblemática librería situada en los soportales de la Catedral de Murcia.

-Usted empezó a trabajar en la librería Ramón Jiménez en 1953, época de dictadura franquista. ¿Qué libros prohibidos vendía?

-Muchos. Los teníamos en el sótano. En lo referente a las editoriales, se vendían los libros de Losada, y en los años 60 los de Ruedo Ibérico. En cuanto a su lugar de procedencia, algunos libros venían de Argentina, y desde Madrid nos mandaban libros sin factura para venderlos a los estudiantes, que en esa época leían. Con respecto a los autores, se vendían libros de bolsillo de Federico García Lorca y de Pablo Neruda.

-¿Algún cliente lo denunció en esa época?

-No. Nos levantaron un acta una vez, pero no fue por estos libros. Fue en los años 70 por un libro de Medicina que no tenía el sello del distribuidor y venía de fuera. Pero no llegó a ser una multa.

-¿Hay algún libro que, a su juicio, nunca tendría que haber salido a la luz?

-No, los libros deben salir a la luz por malos que sean, porque siempre algo se aprende de ellos.

-¿Qué opina de los libros electrónicos?

-Son cómodos cuando estás de viaje, por ejemplo. Pero para leer y disfrutar de la lectura, pienso que tienen una vida corta. Tener un libro en la mano es diferente a tener un aparato con la luz. Para sentarte en una silla bajo una morera o leer en el campo, un libro en papel es una maravilla. Soy amante del libro. Los libros en papel se venderán más o menos, pero creo que no van a morir nunca.

-¿Qué libro recomendaría para leer este verano?

-'Una odisea', de Daniel Mendelsohn.

-¿Cómo cree que han cambiado los hábitos de lectura de los murcianos?

-Los jóvenes de hoy en día leen menos que los de antes, están más distraídos en otras cosas. Se nota quién lee y quién no en cuanto hablas con las personas. Los libros dan educación, ilustración y saber hablar, enseñan mucho.

-¿Qué escritores han pasado por su librería?

-Ernest Hemingway vino cuando yo era un crío. También estuvo aquí Mario Vargas Llosa cuando era joven. Los autores murcianos pasaron casi todos por aquí.

-¿Usted ha escrito un texto alguna vez?

-No, he sido lector. Me gusta la poesía y leer a los clásicos. En el primer género he leído bastante al poeta murciano Francisco Bautista y es muy bueno. Es amigo mío y nació en mi pueblo. En el segundo género me gusta el libro 'La voluntad' de Azorín. Es un libro que merece la pena leer. Algo aprendes de estos autores y sus palabras magníficas se quedan bien grabadas en tu mente.

-¿Qué es lo que más y lo que menos le gusta de su profesión?

-Lo que más me gusta es hablar con el público y hablar con ellos, recomendarles libros y que vengan a decirme que les gustó la obra que les recomendé. Lo que menos me gusta es que hay personas que no tienen modales a la hora de pedir las cosas. A mí me gusta la educación y la formalidad por encima de todo.