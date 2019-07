«Mi libro es un homenaje a toda la gente que perdimos» Ángel Ramón Mompeán muestra la portada de su libro. / A. GREGORIO Ángel Ramón Mompeán, escritor y carnicero, prepara el estreno de su cuarto libro Lunes, 8 julio 2019, 08:24

A Ángel Ramón Mompeán muchos le conocerán por una carnicería que regenta frente a la plaza de toros de Murcia. Lleva más de cincuenta años dedicado al mundo de la carne, pero confiesa su pasión por escribir. Tiene tres libros publicados: 'Tratos en la madrugá', 'El cuarto de las especies' y 'La carne que nos comemos'. Su cuarto libro está a punto de ver la luz, titulado 'Camino de la fama'.

-¿De qué trata su nueva obra?

-Es un libro donde cuento lo que ocurría en las viviendas sociales entre los años 1975 y 1985 con la llegada de la heroína. Aunque el periodo que relato corresponde a diez años, la historia se desarrolla en una semana. Pese a que está ambientado en Murcia, este libro bien se podría haber escrito en cualquier otra parte de España, ya que era un problema muy extendido. La historia de un amor no correspondido también está presente.

-¿Está basado en hechos reales?

-Sí, yo mismo soy el propio narrador de la historia; viví lo que ocurría en aquella época, con hurtos que la Policía tenía que investigar. Incluso, una vez me pararon a mí. Eso sí, los personajes tienen nombres inventados.

-¿Cómo comienza la historia?

-Pues, con el robo de la furgoneta de una persona que arreglaba el reloj de la Catedral; en dicha furgoneta había una pila nuclear. Aquello fue muy sonado porque se dio una alerta nuclear, nadie sabía lo que era.

-¿Era grave el problema de la droga en la época?

-Sí, hasta que llegaron las primeras desintoxicaciones debido a la muerte de la hija de un ministro. Entonces comenzaron a tomar cartas en el asunto. La gente rica mandaba a sus hijos al campo. Este libro es un homenaje a toda la gente que perdimos.

-¿Quién ha realizado la portada de la obra?

-Se trata de una acuarela, su autor es Carlos Pardo. En la misma se puede contemplar el camino que cruza al mercado.

-¿Cuándo será la presentación?

-Quiero realizarla el día de Santiago, el jueves 25 de julio, ya que durante el verano, la gente aprovecha más para leer.

-¿Por qué decidió comenzar a publicar sus libros?

-Escribo para publicar cosas que actualmente están desapareciendo. Explico en mis libros cosas, como lo que estamos comiendo. En todas las publicaciones incluyo la comida, de hecho en este último hablo de cinco o seis platos camperos, como el asado. Voy a seguir escribiendo un libro al año aunque lo más difícil que puede hacer una persona es vender libros. Soy una persona de la calle, aunque ahora tengo a un editor que me está enseñando mucho a comunicar.

-¿Por qué es difícil venderlos?

-Porque primero es complicado publicarlos. Tienes que estar dentro de una editorial. Hay muchos libros que se quedan en los baúles porque al librero no le interesa y entonces los tienes que vender tú. Tengo más de 40 libros escritos sin publicar.

-¿Cuál es su momento idóneo para escribir?

-Suelo hacerlo a partir de las cuatro de la mañana.

-¿A las cuatro de la madrugada? ¿Por qué a esa hora?

-Es que esa es la hora a la que me solía levantar, por lo que ya me he acostumbrado y me despierto. Y como no tengo que hacer nada más, me pongo a escribir.