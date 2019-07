Los libreros de la Región piden aumentar la ayuda del 'Bonolibro' a 181 euros Una mujer compra libros de texto, en una librería de Murcia, en una foto de archivo. / Vicente Vicéns / AGM La asociación argumenta que los 170 euros actuales dejan un margen de beneficio «muy pequeño» a los establecimientos, por lo que muchos están considerando no adherirse al sistema para el próximo curso escolar EP Murcia Domingo, 7 julio 2019, 13:03

La Asociación de Libreros de la Región de Murcia solicitó por escrito al Gobierno autonómico que estudie la posibilidad de aumentar la dotación del 'Bonolibro' a 181 euros. En su opinión, los 170 euros actuales dejan un margen de beneficio «muy pequeño» a los establecimientos y muchos de ellos están considerando no adherirse al sistema para el próximo curso escolar.

Así lo hizo saber el presidente de la asociación, Manuel Elbal, quien prevé que entre un 50% y un 25% de las librerías de la Región podrían renunciar a canjear el cheque, es decir, entre 100 y 50 establecimientos de los 200 que hay en toda la Comunidad. No obstante, esta cifra no es definitiva porque los colegios están empezando a dar el 'Bonolibro' ahora. Además, hay algunos que no lo concederán hasta septiembre. Así, habrá libreros que esperen a tomar una decisión hasta recibir el cheque, comprobar los libros que han de entregar y el margen de beneficio que tienen con las editoriales.

Elbal reconoció que cualquier librería de la Región se puede adherir al sistema del 'Bonolibro' sin tener que pasar por la autorización de la Consejería. En este sentido, Elbal recuerda que el 'Bonolibro' se estrena este año para 5º y 6º de Primaria, pero se lanzó con unos márgenes de beneficio «muy reducidos» para el sector. Por ello enviaron la carta al presidente de la Comunidad en funciones, Fernando López Miras, porque «es un asunto que trasciende a la Consejería».

Los libreros apuntan que la Junta de Andalucía está dando 181 euros para 5º y 6º, y reclaman ese mismo montante teniendo en cuenta que el sistema de gratuidad murciano «se ha basado en el andaluz». Elbal informó de que no recibieron todavía una contestación porque el Ejecutivo regional está en funciones y no se sabe quién gobernará.

«Los márgenes que nos quedan a las librerías son tan pequeños que, en algunos casos, se adhieren por prestar un servicio, atender a la clientela y por no perder el tren de la gratuidad», explica el presidente de la asociación, quien explica que las condiciones son «un poco precarias». Lo ideal, añade, «es que hubieran subido al menos la dotación para ajustarla a la cantidad que se ofrece en Andalucía».

A este respecto, señala que algunas librerías no se van adherir porque, incluso, pueden perder dinero. En concreto, subraya que hay establecimientos pequeños que no tienen volumen de compras suficiente para pedir directamente a la editorial, por lo que trabajan con distribuidores que hacen de intermediarios y a los que «apenas les queda margen».

Los padres piden incluir los cuadernillos

Por su parte, el presidente de la Confederación de Federaciones de Asociaciones de Padres de alumnos de la Región de Murcia, José Antonio Abellán, reclamó a la Consejería del ramo que las ayudas del 'Bonolibro' cubran también los gastos de los cuadernillos de actividades, que puede elevarse, al menos, hasta los 150 euros.

Abellán recordó que los cuadernillos iban incorporados al libro de texto hasta que comenzaron las ayudas del 'Bonolibro', debido a que los padres antes eran los que asumían el coste. Desde la puesta en marcha de esta ayuda, el cuadernillo fue separado por las editoriales para «hacer negocio». El presidente también explicó que el coste de cada uno depende del centro, pero algunos piden «muchísimos» y puede elevarse hasta los 150 euros. «Si implantamos la gratuidad, que hagan las fotocopias los centros y los críos vayan trabajando sobre las mismas», propone.

En este sentido, remarca que las ayudas del 'Bonolibro' alcanzan los 170 euros, por lo que los cuadernillos pueden representar hasta el 50% del total del gasto en libros de texto. Abellán celebró que la Consejería sí incluye este año en las ayudas, como novedad, la licencia de los programas informáticos.

Estudiantes de secundaria

Abellán recuerda que el próximo curso se beneficiarán de las ayudas, por primera vez, los estudiantes de Secundaria, por lo que está a la espera de ver si el montante de las ayudas se eleva, porque «con 170 euros no va a dar de sí para los alumnos de este nivel educativo, que cursan asignaturas más concretas».

Abellán apuntó que los precios son fijados por las editoriales, que envían los ejemplares a las distribuidoras, encargadas de mandarlo a las librerías. Para evitar el coste de los intermediarios, las Ampas negociaban antes la compra directamente con las editoriales, porque «se hacía entre un 20 y un 30% de descuento». Actualmente, es el centro educativo el que escoge los libros que debe comprar cada familia. Esos ejemplares pasan a formar parte de un banco de libros durante cuatro años. Si los alumnos necesitan más material, es el propio centro «el que tiene que pagar todo lo que exceda ese límite».