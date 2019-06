Libertad para la mujer acusada de atropellar a su novio en Cieza La investigada por atropellar a su novio se tapa la cara a su salida de los juzgados de Cieza. / C. C. Declara ante la juez que el arrollamiento se debió a un descuido, ya que su pareja apareció en la vía de repente y «no lo vio» LA VERDAD MURCIA. Sábado, 29 junio 2019, 03:14

El juzgado de instrucción número 2 de Cieza dejó este viernes en libertad a N. E. B., la mujer que, presuntamente, atropelló a su novio el pasado miércoles por la noche, cuando él se dirigía a su casa en el paraje del El Búho. Al parecer, la juez percibió versiones contradictorias, ya que, según la mujer, el atropello se debió a un descuido, declarando que «no lo vio». Su abogada negó la versión de los hechos que remitieron fuentes policiales.

«Es todo falso, ya que mi clienta no intentó atentar contra este señor, ya que él estaba agazapado en un camión y salió de golpe, por lo que ella no pudo verlo», señaló la letrada, que además insistió en que sí es cierto que su defendida «se fue del lugar, pero lo hizo porque su carné de conducir no está homologado en España y se puso nerviosa». La versión de M. M., la víctima de 33 años y que se encuentra ingresado en el Hospital de la Vega Lorenzo Guirao con una pierna rota, difiere de la de la acusada, ya que afirma que su pareja se dirigió hacia él con el coche y que se tuvo que refugiar debajo de un camión para evitar una segunda embestida. La mujer quedó en libertad con obligación de comparecer semanalmente en el juzgado. Además, le retiraron el pasaporte y le impusieron una orden de alejamiento respecto del hombre. Queda en calidad de investigada por un delito de tentativa de homicidio.