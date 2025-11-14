Liberan a ocho mujeres obligadas a prostituirse las 24 horas en Alcantarilla Nueve personas han sido detenidas en la Región de Murcia por explotación sexual, tráfico de drogas, favorecimiento de la inmigración ilegal y otros delitos

La Policía Nacional ha liberado a ocho mujeres explotadas sexualmente en un prostíbulo situado en Alcantarilla y ha procedido a la detención de seis mujeres y tres hombres, a quienes se les imputan los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, relativos a la prostitución, favorecimiento de la inmigración ilegal, contra los derechos de los trabajadores, tráfico de drogas, contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal, al considerarlos responsables de captar a mujeres en sus países de origen para explotarlas sexualmente en España.

Una investigación que se inició a finales del pasado año condujo a los agentes hasta una mujer que ya había sido relacionada con este tipo de hechos en el año 2022 y que habría retomado la actividad de trata de seres humano con fines de explotación sexual. La investigada estaría regentando un prostíbulo establecido en Alcantarilla junto a otra mujer, donde se obligaba a mujeres extranjeras, la mayoría de ellas en situación irregular en el país, a ejercer la prostitución bajo unas condiciones totalmente abusivas.

Los agentes de la Policía Nacional realizaron tres registros, dos en viviendas de la Región de Murcia y uno en el inmueble utilizado como prostíbulo ubicado en Alcantarilla, que permitieron intervenir un vehículo, diversa documentación relativa a la actividad de la prostitución y venta de sustancias estupefacientes, diferentes cantidades de sustancias estupefacientes tales como cocaína, marihuana y MDMA, medicamentos para potenciar la actividad sexual y casi 4.000 euros en efectivo.

También se liberó a las ocho mujeres víctimas de explotación sexual, que tenían que a estar disponibles las 24 horas del día y que dormían hacinadas en un mismo cuarto, además de verse obligadas a inducir a los clientes al consumo de sustancias estupefacientes que podían adquirirse en el mismo establecimiento.

A las nueve personas arrestadas se les imputan los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, relativos a la prostitución, favorecimiento de la inmigración ilegal, contra los derechos de los trabajadores, tráfico de drogas, contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal, y fueron puestas a disposición de la autoridad judicial las dos principales investigadas por estos hechos. Las víctimas de explotación sexual fueron atendidas por APRAMP, Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida.