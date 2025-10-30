Leyendas y misterios de la Región de Murcia para contar en Halloween Desde la vieja campana de la Catedral, pasando por el espíritu del Salto del Usero, hasta la montaña mágica de Yecla

La butaca del Romea, el camino del bosque de la muerte en Portmán, La Cueva del Tesoro en Yecla y la campana de la Catedral.

En la noche de Todos los Santos siempre fue costumbre en Murcia que las familias se reunieran para tomar palomitas de maíz cuando ya caía la tarde y resultaba inevitable que se recordaran historias remotas que tenían como protagonistas a los difuntos, a las que se sumaban otras leyendas murcianas. En víspera de la «noche más terrorífica del año» no está mal recordar que «esta tierra es una de las que más misterios atesora del país». según cuenta el cronista oficial de Murcia, Antonio Botías.

La maldición del Teatro Romea

El Teatro Romea de Murcia esconde tras de sí la fatídica leyenda de la maldición de los dominicos, propietarios entonces de la tierra donde se erigió este inmueble y expropiada en la I República. Cuenta la leyenda que ante la expropiación de la tierra, los monjes maldijeron el teatro, augurando que habría tres incendios en este edificio, siendo el tercero el que lo destruiría por completo, siempre que todas sus butacas estuvieran ocupadas.

Todo se desarrolla en el marco de la I República, cuando el presidente ordenó expropiar a los dominicos el solar sobre el que se erige el teatro, que estaba dedicando entonces una parte a cementerio y otra a jardín. El 26 de octubre de 1862 se inauguró con el nombre de Teatro de los Infantes. En 1872, con la restauración de la Monarquía, se dio finalmente el nombre de Julián Romea, actor murciano muy conocido en su época. Pero como la mayoría de los teatros de la época y cumpliendo la maldición de los monjes, sufrió dos incendios a lo largo de su historia, en uno de ellos incluso teniendo que lamentar una víctima mortal.

El primer incendio ocurrió en 1877, probablemente por un candil, que prendió enseguida al ser el inmueble de madera, quedando totalmente derruido por dentro. Se contó con la gran suerte de que estuviera vacío, después de haber acogido esa noche la representación de 'Cómo empieza y cómo acaba', de Echegaray. En dos años se construyó y en 1879 se inaugura con el nombre de Julián Romea. Dos décadas después, en 1899, ocurrió el segundo incendio con la anécdota de que se estaban representando dos zarzuelas, 'El anillo de hierro', de Marqués, y 'Jugar con fuego', de Barbieri. Con el teatro repleto y justo en el segundo acto de la primera zarzuela, una chispa de un foco eléctrico prendió el decorado y se incendió. La gente logró salir del teatro, aunque con el infortunio de que entre el público un joven regresó para coger su cartera y creyendo que bajo el escenario podría refugiarse o salir más rápido murió asfixiado.

Ampliar La butaca tapizada en negro en la que nadie se puede sentar en el Teatro Romea. Nacho García

Estos dos tristes acontecimiento confirmaron entonces la leyenda de la maldición de los monjes dominicos, que amenazaron que habría un tercer incendio cuando el teatro estuviera repleto de gente y quedaría totalmente destruido. Desde entonces, cada vez que hay una actuación en este teatro se deja una entrada sin vender y una butaca vacía, tapizada en negro, para evitar que se cumpla la leyenda.

Los misterios que rodean la catedral de Murcia

La historia de 'La Mora' o la campana de los Moros, una de las más antiguas de España, y que se encuentra en el Museo de la Catedral, aunque siempre estuvo en la torre. La más vieja si tenemos en cuenta la inscripción: en 1383. Los historiadores, según la costumbre extendida, no se ponen de acuerdo en explicar porqué a esta campana se la llamó La Mora. La campana lleva inscrita la siguiente leyenda en latín: «Ecce signum, fugite partes adversae, vicit leo de tribu Judá, radix David. Aleluya». Su traducción, más o menos libre, viene a ser: «He aquí el signo (de la cruz). Huid enemigos (del alma, mundo, demonio y carne). Vence el león de la tribu de Judá (Nuestro Redentor) Cristo».

La leyenda se fundió en la campana a modo de exorcismo, para espantar del reino malos espíritus, epidemias o calamidades naturales. Para reforzar esta teoría y la intención de los fundidores, la campana muestra también una estrella de cinco puntas, el legendario pentagrama de la Estrella de David, utilizado desde los sumerios como símbolo protector.

Ampliar La campana 'La Mora' datada del siglo Siglo XIV en el museo de la catedral. Guillermo Carrión / AGM

No lejos de la campana, que se exhibe en el Museo de la Catedral, se encontraba, en un balcón interior de la capilla de los Vélez, un esqueleto que reía, según la leyenda porque así lo mando esculpir el marqués Pedro Fajardo para que se burlara del obispo de Cartagena, después de que ambos llegaran incluso a las manos por una discusión acerca del destino de las limosnas. El noble fue incluso excomulgado. Hace unos años, el esqueleto desapareció sin que nadie sepa dar cuenta de su paradero.

La que se mantiene en su lugar es la llamada Virgen de las Preñadas murcianas, una imagen a la que se encomendaban las mujeres encintas. La leyenda recuerda que fue una árabe, casada con un cristiano y enfurecida por el desprecio que se le hacía en Murcia, la que ante esa imagen exclamó: '¡Maldito el fruto de tu vientre!'. Con el tiempo, la musulmana quedó embarazada y, ya superados con creces los 9 meses, soñó que no daría luz hasta que se disculpara ante la imagen. Así lo hizo y desde entonces se considera esta talla patrona de las preñadas.

El sanatorio fantasma en Sierra Espuña

El pasado como hospital de pacientes terminales y su emplazamiento apartado y rodeado de bosques, hacen del antiguo sanatorio de tuberculosos de Sierra Espuña uno de los sitios de la Región más frecuentados por cazadores de psicofonías y seres ectoplasmáticos. Aunque no se puede entrar en su interior, debido al mal estado del edificio, recomiendan, sin embargo, rondar por sus alrededores. Cuentan que extrañas sombras reflejadas en las fotos, puertas y ventanas que se cierran sin explicación y bandadas de murciélagos que van y vienen, pueden poner a prueba el valor de cualquiera.

Las paredes del castillo de la Castillo de la Concepción de Cartagena, cuyo interior acoge el Centro de Interpretación de la Historia de Cartagena, guardan otro terrible secreto. Al parecer en sus muros una dama fue emparedada viva por su marido, un noble italiano que no pudo soportar que su amor no fuera correspondido. Desde entonces, hay quienes confiesan haber visto apariciones nocturnas de la desdichada.

La montaña mágica de Yecla

El Monte Arabí es otro de los lugares clave para los amantes del misterio. Actualmente protegido como parque natural, este enclave del Altiplano es un sitio habitual para senderistas y montañeros, con unos parajes realmente impresionantes y con un importante conjunto de pinturas rupestres. Pero también es uno de los lugares más mágicos. Son muchas las personas que han percibido un campo energético especial. Antiguos pobladores eligieron estas montañas para hacer rituales. También se han avistado esferas luminosas en la zona y apariciones de figuras femeninas con túnicas luminiscentes. La leyenda más popular de esta parte de Yecla es la de la Cueva de los Tesoros. Según parece, tras un laberinto de estrechos pasadizos, se llega a una puerta custodiada por dos vigilantes armados tras la cual espera un magnífico tesoro.

El espectro de la mujer ahogada en el Salto del Usero

El Salto del Usero de Bullas, un paraje de aguas vivificantes y exuberante naturaleza durante el día, se transforma por la noche en un escenario en el que, según cuentan, el espectro de una mora revive su drama una y otra vez, ahogándose en esta poza por amor a un cristiano. En la mágica noche de San Juan se celebra la tradicional 'Bajada de la Mora', congregando a cientos de personas que al filo de la medianoche se reúnen en torno a este espacio mágico.

Los espíritus de Moratalla y Barranda

También en la noche de San Juan, junto al río Benamor en Moratalla, dicen que se aparece el espíritu de la princesa Ordelina, condenada a vagar por toda la eternidad por romper su promesa de matrimonio con el noble Sigiberto y casarse con Hiliberto, rival de aquél. En la pedanía caravaqueña de Barranda hablan de la Encantada de la Tosquilla, una muchacha joven, pálida y con los ojos brillantes que sólo puede ser desencantada si se tiene la paciencia de devanar completamente una hila de lana de color rojo que siempre aparece junto a ella.

El tren fantasma de Portmán

En la localidad de Portmán, al sur del municipio minero de La Unión, espera el túnel de José Maestre, un antiguo pasadizo de dos kilómetros que sirvió hasta la década de los 80 para el desplazamiento de minerales. En la actualidad, y junto a la oscura entrada del túnel abandonado, todavía permanecen los armazones de las locomotoras y de los viejos vagones. Contaba la leyenda que en muchas ocasiones se oye a ese viejo tren en el interior de esa mina. Este camino de pocos kilómetros se le conoce como el bosque de la muerte, ya que muchas personas y animales murieron por inhalar metales pesados procedentes del trabajo minero.

Superticiones huertanas

Frente a las tormentas también existen numerosas supersticiones. Aún hoy, en algunos rincones de la huerta y el campo de Murcia hay quien invoca a Santa Bárbara cuando el horizonte se enciende con algún rayo. Y no son las únicas precauciones. Arrojar puñados de sal al suelo, o hacer con ella una cruz en la puerta, colocar tijeras con las puntas señalando al cielo y cerrar puertas y ventanas para evitar las corrientes de aire, son cautelas que han aguantado el paso de los años. En algunas zonas se encendían las velas que se habían utilizado en la ceremonia del Jueves Santo. Y, por encima de todo, sólo el toque de los conjuros calmaba el ánimo de los más asustadizos.