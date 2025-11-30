La Ley de Universidades de la Región de Murcia blinda la inclusión de los estudiantes con discapacidad

La plena inclusión de los estudiantes y del personal docente e investigador con discapacidades en las tres universidades de la Región quedará blindada en la ... nueva Ley de Universidades, que se ha marcado como objetivo prioritario fomentar la igualdad de oportunidades. Esa vocación, que ha sido fortalecida con las aportaciones a la ley que han realizado diversos colectivos, se plasmará en un texto que «convierte a las universidades de la Región de Murcia en referentes estatales en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, estableciendo servicios de atención a la diversidad, recursos especializados y una convivencia universitaria basada en los valores de pluralidad, igualdad, convivencia pacífica y excelencia académica».

El propósito se verá materializado en la disposición de recursos, la creación de nuevas figuras docentes, la implantación de mecanismos de denuncia y mediación, y el impulso de la investigación y transferencia del conocimiento en áreas sociales prioritarias. En texto normativo impondrá la puesta en marcha de planes de formación obligatorios en accesibilidad y autismo dirigidos a personal y estudiantes, la obligatoriedad para que cada universidad disponga de un plan integral de accesibilidad, y la creación de consejos asesores de diversidad con presencia de entidades especializadas y todos los estamentos universitarios «para impulsar la mejora continua en inclusión y accesibilidad».

El estudiantado se beneficiará con derechos reforzados, como recibir asistencia personalizada en la matrícula, acceso transparente a la normativa de evaluación, y vías de reclamación y atención a la prevención de riesgos durante el periodo universitario.

El texto articulado impondrá la puesta en marcha obligatoria de planes de formación en accesibilidad y autismo para personal y alumnos

El anteproyecto de Ley de Universidades de la Región de Murcia, que encara ya su recta final con el período de consultas, ha integrado en su articulado el 70% de las propuestas ciudadanas planteadas durante su tramitación. La comunidad universitaria ha liderado el conjunto de las aportaciones, y dentro de ese grupo, los estudiantes han tenido un papel especialmente relevante, con un equivalente al 21% del total, destinadas a mejorar o complementar aspectos del articulado.

Las alegaciones, más de 200, proceden de academias científicas, representantes de intereses económicos, laborales y sociales, de las personas con discapacidad, organizaciones empresariales y sindicales, y los comités de dirección de las universidades públicas de la región, del Centro Universitario de la Defensa así como los consejos de estudiantes y la defensoría universitaria. Sus aportaciones han propiciado, además de la cuestión de la inclusión, dos aspectos relevantes: el fomento la vertebración y la igualdad de oportunidades, con incidencia en el valor estratégico de los campus de Lorca y San Javier «para la vertebración del territorio y la igualdad de oportunidades»; y el fortalecimiento de la figura de la Defensoría Universitaria y la corresponsabilidad de los consejos sociales en la vida universitaria, «asegurando atención y defensa efectiva de los derechos de toda la comunidad universitaria».

El Consejo Social ganará dimensión al pasar de 21 a 25 miembros, aumentando la representación de colectivos de personas con discapacidad y sus familias, empresarial y sindical.

El texto elimina el polémico porcentaje mínimo de búsqueda de fondos propios

Las universidades públicas de la Región, la de Murcia (UMU) y la Politécnica de Cartagena (UPCT), tendrán que activarse para obtener financiación adicional por su cuenta, al margen de las asignaciones de la Comunidad, a través de micro credenciales, contratos con empresas, proyectos internacionales de investigación... El anteproyecto de la nueva Ley Regional de Universidades establece que «en cumplimento del principio de corresponsabilidad en la obtención de recursos para su financiación, procurarán el incremento gradual y sucesivo de sus ingresos a través de otras fuentes, al margen del gasto público dedicado a las universidades por la Administración de la Región de Murcia». Sin embargo, el texto definitivo no marca que esa partida deba alcanzar «al menos el 30% de su financiación», como establecía el articulado en principio, y que generó quejas y denuncias por parte de varios colectivos universitarios.

El texto definitivo incorpora además expresamente el objetivo de alcanzar al menos el 1% del PIB en financiación universitaria pública, sumando transferencias autonómicas, estatales y fondos externos captados por las universidades, como recoge también la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).