Un grupo de alumnos realiza las pruebas de acceso a la universidad, en el campus de Espinardo. EFE

La Ley de Universidades de la Región de Murcia blinda la inclusión de los estudiantes con discapacidad

El anteproyecto, que ya ha entrado en la fase de consultas previa a la publicación, ha integrado en su articulado el 70% de las propuestas ciudadanas

Fuensanta Carreres

Fuensanta Carreres

Domingo, 30 de noviembre 2025, 07:28

Comenta

La plena inclusión de los estudiantes y del personal docente e investigador con discapacidades en las tres universidades de la Región quedará blindada en la ... nueva Ley de Universidades, que se ha marcado como objetivo prioritario fomentar la igualdad de oportunidades. Esa vocación, que ha sido fortalecida con las aportaciones a la ley que han realizado diversos colectivos, se plasmará en un texto que «convierte a las universidades de la Región de Murcia en referentes estatales en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, estableciendo servicios de atención a la diversidad, recursos especializados y una convivencia universitaria basada en los valores de pluralidad, igualdad, convivencia pacífica y excelencia académica».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

