«Letizia se ha quedado 'pasmá' cuando le he contado las riadas» La Reina Letizia se paró varios minutos con los niños que la reclamaban. / j. m. Rodríguez / AGm Los vecinos de la localidad más castigada por la gota fría dejaron por unos minutos las fregonas y los guantes para mostrar su cariño a los Reyes A. SALAS LOS ALCÁZARES. Sábado, 5 octubre 2019, 06:27

Por unas horas, los vecinos de Los Alcázares dejaron atrás los guantes de limpieza y bordearon las calles del centro urbano para recibir y vitorear a los Reyes. «Venimos a decirles que esto no se puede volver a repetir», comentaban ayer Lucía y Genoveva, que sufrieron la inundación de su vivienda, situada junto a la iglesia de la Asunción.

A Conchi, vecina de Los Narejos, le preocupaba poder contarle a la Reina Letizia que «la gente está sufriendo mucho», y que «si pueden influir» para que una catástrofe de semejante magnitud «no pase de nuevo». «Pues yo he venido para decirle 'guapo' al Rey», se sinceraba una jubilada apostillada tras una de las decenas de vallas de contención que separaban la zona de paso de los Reyes del público. Cada uno de los asistentes que ayer se congregó en las calles de Los Alcázares tenía preparado el móvil, la cámara o incluso la 'tablet' para disparar en el momento preciso.

Otra vecina, que horas antes había pasado por el Consistorio para pedir audiencia con el Rey con el propósito de recitarle «una poesía propia», logró su particular cometido cuando Doña Letizia pasó por delante y la retuvo con el antebrazo bien apretado. Los agentes de seguridad no pudieron hacer nada para 'evitarlo'. Aprovechando que el Pisuerga -un Pisuerga bueno- pasaba por Los Alcázares, Conchita consiguió también contarle la historia de una vecina viuda que lo ha perdido todo y fue auxiliada por un visitante fortuito de Jaén. «Letizia se ha quedado pasmá cuando se lo he contado», relataba después la mujer con una mezcla de orgullo y emoción.

Los vecinos saludaron a los Reyes hasta la misma orilla de la playa, donde un grupo les esperaba con una gran bandera española desplegada ante el paisaje del Mar Menor.