La Lechuga Snack, galardonada con el premio Accelera a la Innovación El stand de la empresa en Fruit Attraction recibió multitud de visitas. L. M. / EFQ Los visitantes profesionales conocieron en exclusiva las novedades, conceptos y propuestas novedosas dirigidas a la cadena EFQ. Domingo, 4 noviembre 2018, 12:52

La lechuga Snack ha sido elegida como el producto más innovador en la categoría de Fresh Produce. Los 12 productos finalistas estuvieron expuestos en el área Innovation Hub del 23 al 25 de octubre en Fruit Attraction, Ifema-Madrid. Snack es la primera lechuga especialmente apta para su uso como base o soporte de distintos preparados (guacamole, 'toppings', cebiches). La base genética de esta nueva variedad le aporta una serie de características únicas, como su textura 'crunchy' y sabrosa que soporta todo tipo de 'toppings' en su exclusiva forma de cuchara.

Como novedad en esta edición, se presentó el primer Wrap 100% de lechuga, una solución de gran valor para el consumo 'on the go'. Existen cuatro wraps con diferentes ensaladas: atún, pollo, humus de remolacha y queso.

Las empresas que desarrollan la marca realizaron una importante promoción en la feria con la elaboración de diferentes degustaciones en las que participaron la bloguera Verónica Sánchez (#OhMamyBlue) y el cantante Xuso Jones. Con el hashtag #eatthespoon los visitantes profesionales conocieron la cuchara más sabrosa. Las empresas que han desarrolaldo este producto son Rijk Zwaan, Jimbo Fresh, Fruca Marketing, El Dulze, GL, Kaine y Comfresh Ibérica.

Esta variedad puede utilizarse como base de distintos reparados

La firma brilló en la feria por la vesatilidad en las diferentes degustaciones que se ofrecieron por parte de las empresas que producen y comercializan el pimiento Sweet Palermo, destacando especialente las elaboraciones de V gama como fueron Paté de Sweet Palermo (Surinver), Deshidratado Buen Oh (Unica), Hummus de Sweet Palermo (Gergaleña) y el Gazpacho elaborado con Sweet Palermo (Biosabor).

La innovación de Rijk Zwaan se refleja en su nuevo envase, con el que da un paso adelante en el tema del uso de plásticos. Y es que, presentó en Fruit Attraction su nuevo envase de plástico compostable, un material biodegradable en consonancia con el respeto al medio ambiente y la sostenibilidad en la actividad hortofrutícola. Sweet Palermo da así respuesta a esta creciente demanda presentado el formato de bolsa de dos unidades compostable, macro perforada y con la mayor trasparencia.