Los vecinos de Las Torres de Cotillas, ajenos a la polémica: «Se vive con tranquilidad y la convivencia es buena con los inmigrantes»

Antonio y Joaquina caminaban ayer por las inmediaciones del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas ajenos a la polémica creada con la supuesta cancelación de ... un acto de la comunidad islámica en el municipio. Y como ellos otros muchos vecinos que se movían de un lado para otro en sus quehaceres matutinos, entre ellos alguno que otro inmigrante magrebí, así como aquellos que disfrutaban del desayuno en una terraza próxima.

«No hemos tenido ningún problema hasta ahora con la población inmigrante. Se vive con tranquilidad y la convivencia es buena», con esa claridad se pronuncia Antonio Sarabia, un joven militar torreño que ha vivido unos años fuera, en Segovia, y que ahora tiene su destino en Cartagena. «Aquí no ha habido altercados como en otros lugares», añade, más allá de que se haya producido algún incidente concreto «con algunas personas», pero «como sucede en cualquier otro lado». Además, «son provocados siempre por los mismos», matiza el alcalde, Pedro José Noguera. Una población musulmana que se concentra fundamentalmente en la zona conocida como Las Monjas.

De igual manera, coincide el matrimonio de mediana edad formado por Joaquina y Antonio, que resaltan que «no se puede decir que haya un problema de inseguridad». Además, destaca que «viven como nosotros en el día a día, y hay una buena convivencia». Y pone el ejemplo de «su participación en los actos de fiestas».

También una mujer de origen islámico que salía del edificio consistorial se sumó a las voces que restaban importancia a la polémica desatada por Vox, incidiendo en el «respeto» que se guardan unos a otros más allá del credo religioso y las tradiciones. Así lo certifica el presidente de la comunidad islámica Assalam de Las Torres, Admed Ezzaary.