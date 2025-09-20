Las Torres de Cotillas pide al Gobierno seguridad y logística para la consulta de la planta de biogás El delegado del Ejecutivo central recuerda al alcalde que corresponde a su Ayuntamiento organizar la votación

El alcalde de Las Torres de Cotillas, Pedro José Noguera, solicitó el pasado viernes a la Delegación de Gobierno de la Región de Murcia que apoyo logístico, un operativo policial de seguridad y supervisión administrativa para realizar la consulta sobre la instalación de una planta de biometano en el municipio.

El regidor respondió así a unas declaraciones del delegado donde afirmó el mismo día que corresponde al Ayuntamiento organizar y fijar una fecha para la votación, además de negar que fuera este organismo público el que estuviera bloqueando esta iniciativa. El alcalde se comprometió a realizar la votación tras el periodo de vacaciones.

Noguera pidió colaboración para tener un plan específico de actuación de Guardia Civil y Policía Nacional para la jornada de votación y la custodia del material; el apoyo de Protección Civil para la elaboración del Plan de Autoprotección de los locales de votación; el censo cerrado a 1 de abril de 2025; material electoral (papeletas, sobres, actas y formularios normalizados); logística de locales y mesas y la transmisión de datos y el escrutinio provisional (implementación de sistema telemático para enviar resultados al Ministerio del Interior).

«Simplemente pedimos para Las Torres de Cotillas lo que el Gobierno de España ha hecho en otros municipios en casos parecidos, ni más ni menos», comentó el primer edil, «ante la reunión que mantendré el próximo martes 23 de septiembre con Francisco Lucas, me presento con la mejor disposición para asegurar una colaboración fructífera, siempre en beneficio de los vecinos».

El delegado aseguró el viernes en un comunicado que la institución que dirige no había recibido comunicación alguna del Ayuntamiento. «Hemos puesto a disposición del Ayuntamiento todo el asesoramiento técnico que necesite para organizar la convocatoria», señaló Lucas, algo que llegó a negar más tarde el alcalde, quien aseguró que no se había solicitado tal asesoramiento a la Delegación.