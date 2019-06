El socialista Joaquín Vela, alcalde de Las Torres de Cotillas con los votos de Ciudadanos

Un pacto de última hora pergeñado entre PSOE y Ciudadanos dio esta mañana la alcaldía de Las Torres de Cotillas al socialista Joaquín Vela, que necesitó los votos de los dos concejales que el partido naranja obtuvo en las últimas elecciones municipales. Así, Vela gobernará el municipio con una mayoría absoluta de 11 concejales, los 9 concejales del grupo socialista y los dos ediles de Ciudadanos. La naranja María Ángeles Fernández será primera teniente de alcalde, además de asegurarse la Concejalía de Educación.

Vela, médico de familia, recibió el bastón de mando y lo celebró «a lo Freddie Mercury», comentaban entre risas algunos asistentes al acto de constitución de la corporación municipal. Que, lejos de celebrarse en el propio Ayuntamiento -uno de los más costosos y majestuosos de la Región- tuvo que trasladarse a la Casa de la Cultura ante la falta de capacidad del propio edificio consistorial.

«Espero no decepcionaros, y no dejéis que os decepcione. Trabajaré para ello sin descanso. Los torreños han querido cambio y regeneración, y quiero agradecer a los concejales de Ciudadanos su apoyo, que van a participar en el gobierno muncipal, pero siempre han pensado en el interés del municipio y no han antepuesto ningún interés personal».

También tuvo Vela palabras de agradecimiento para la exalcaldesa, María Isabel Zapata, y para el resto de grupos políticos, a los que pidió precisamente eso «hacer una buena y firme oposición».