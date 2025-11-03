El Pleno exige a la Consejería que el autobús que enlaza Las Torres de Cotillas con Murcia pase cada hora

El Pleno del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas aprobó por unanimidad instar al Gobierno regional a mejorar, de forma urgente, el transporte interurbano. «Actualmente, el autobús que va y viene a Murcia pasa cada dos horas. Es un servicio esencial para nuestros vecinos, y con esta frecuencia provoca un gran perjuicio a la ciudadanía», dijo el alcalde, Pedro José Noguera, del Partido Popular.

La Corporación solicita a la Consejería de Fomento e Infraestructuras que la línea 34 optimice su frecuencia de paso a un mínimo de cada hora en ambos sentidos. «Es una mejora acordada con el anterior consejero de Fomento e Infraestructuras, José Manuel Pancorbo [Vox]. Con el cambio en el cargo se paralizó, y actualmente no parece que vaya a producirse», explicó el concejal de Movilidad, Pablo Alberto Ruiz.

«En enero presentamos una moción para ampliar los horarios del autobús interurbano, pero PP y Vox votaron en contra. Ahora volvemos a exigir al presidente López Miras que cumpla con Las Torres de Cotillas y nos dote de un servicio digno, moderno y suficiente. No puede ser que los autobuses pasen cada dos horas. Es un perjuicio diario para trabajadores, estudiantes y familias», denunció la concejal del PSOE María del Mar Ruiz.