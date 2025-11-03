La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El Pleno exige a la Consejería que el autobús que enlaza Las Torres de Cotillas con Murcia pase cada hora

LA VERDAD

Lunes, 3 de noviembre 2025, 21:32

El Pleno del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas aprobó por unanimidad instar al Gobierno regional a mejorar, de forma urgente, el transporte interurbano. «Actualmente, el autobús que va y viene a Murcia pasa cada dos horas. Es un servicio esencial para nuestros vecinos, y con esta frecuencia provoca un gran perjuicio a la ciudadanía», dijo el alcalde, Pedro José Noguera, del Partido Popular.

La Corporación solicita a la Consejería de Fomento e Infraestructuras que la línea 34 optimice su frecuencia de paso a un mínimo de cada hora en ambos sentidos. «Es una mejora acordada con el anterior consejero de Fomento e Infraestructuras, José Manuel Pancorbo [Vox]. Con el cambio en el cargo se paralizó, y actualmente no parece que vaya a producirse», explicó el concejal de Movilidad, Pablo Alberto Ruiz.

«En enero presentamos una moción para ampliar los horarios del autobús interurbano, pero PP y Vox votaron en contra. Ahora volvemos a exigir al presidente López Miras que cumpla con Las Torres de Cotillas y nos dote de un servicio digno, moderno y suficiente. No puede ser que los autobuses pasen cada dos horas. Es un perjuicio diario para trabajadores, estudiantes y familias», denunció la concejal del PSOE María del Mar Ruiz.

