La planta de biometano de Las Torres de Cotillas, una oportunidad para la transformación energética y social sostenible del territorio

Las Torres de Cotillas se encuentra en un momento decisivo para impulsar un modelo de gestión de los residuos más sostenible, moderno y alineado con las necesidades de su entorno. En una región con una intensa actividad agrícola y ganadera, la valorización de los residuos del territorio se ha convertido en una oportunidad para avanzar hacia una economía circular real, más eficiente y respetuosa con el medio ambiente.

En este contexto, el proyecto de la planta de biometano que impulsa Enagás Renovable representa una solución innovadora que permitirá transformar los subproductos orgánicos locales en energía limpia, compost y agua regenerada. Una alternativa tecnológicamente probada que suma al bienestar del municipio y que se integra plenamente con su tejido productivo, convirtiendo un reto compartido en una ventaja para todas las partes.

Con una inversión superior a 36 millones de euros, la instalación está prevista para entrar en operación en 2027 y tendrá capacidad para tratar hasta 150.000 toneladas anuales de residuos, procedentes más de un 90% de explotaciones agrícolas y ganaderas ubicadas en un radio de 10 kilómetros. Gracias a un proceso totalmente cerrado y de alta eficiencia, esos residuos se transformarán en 70 GWh de biometano al año, equivalente al consumo energético de 17.500 hogares. El proyecto se justifica en la necesidad de gestionar de manera más eficiente los residuos ya presentes en el propio municipio mayoritariamente, implementando soluciones locales que optimicen su tratamiento y reduzcan su impacto ambiental. Un modelo de proximidad que reduzca emisiones, impulse la transición energética y refuerce la sostenibilidad del sector primario.

El proyecto incorpora las mejores técnicas disponibles para garantizar una total integración en el entorno. La planta se ubicará a cinco kilómetros del núcleo urbano y contará con acceso directo desde la RM-B37, evitando el tránsito de vehículos por zonas residenciales. Los residuos se trasladarán en camiones sin exposición al aire libre y se descargarán en una nave cerrada con doble compuerta y en depresión, equipada con sistemas de biofiltración de última generación para la aspiración del aire, evitando cualquier emisión de olores al exterior. Todo ello asegura un funcionamiento sin molestias para los vecinos y una gestión higienizada y eficaz.

Además de energía renovable, la planta generará compost, un recurso fundamental para mejorar la fertilidad del suelo, y agua regenerada para fertirriego, un aporte especialmente valioso para el campo murciano. De esta forma, el proyecto cierra el ciclo natural de la materia orgánica y ayuda a reducir el uso de fertilizantes químicos y el consumo de agua externa.

Su impacto positivo también se traducirá en empleo y desarrollo local. Durante su construcción se crearán hasta 120 puestos de trabajo, y una vez en marcha generará hasta 25 empleos estables, fomentando la contratación de vecinos del municipio en colaboración con el Servicio de Empleo y Formación de la Región de Murcia y entidades locales. Un impulso directo a la economía del entorno y a la formación de jóvenes en sectores con gran proyección, como las energías renovables y la economía circular.

Con el objetivo de informar y escuchar al municipio, Enagás Renovable ha puesto en marcha un punto de información durante varias semanas y ha organizado distintos foros técnicos y divulgativos, que han contado con la participación de destacados expertos como Fernando González Fermoso (CSIC-Consejo Superior de Investigaciones Científicas), Eugenia Sillero (Gasnam), Félix Navarro (Asaja Murcia), María Pilar Bernal (Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura del CSIC), Pedro Palencia (Sedigas), David Hernández Mateo (Colegio Oficial de Biólogos de la Región), Andrés Lara (Centro Tecnológico de la Energía y el Medio Ambiente de la Región de Murcia) y Daniel Robles (Asociación de Empresas del Medio Ambiente de la Región de Murcia). Todos han coincidido en destacar la calidad del diseño de la planta, su integración territorial y su capacidad para abordar de forma eficaz y sostenible los retos ambientales del municipio sin causar afecciones a la salud o el medioambiente.

Ahora, Las Torres de Cotillas afronta la decisión de impulsar un proyecto que refuerza la sostenibilidad local y abre nuevas oportunidades de progreso. El biometano no es solo una energía renovable: es una apuesta por el futuro del territorio, por la innovación, por el empleo y por una gestión responsable de los residuos locales ya existentes para convertirlos en recursos de valor para toda la comunidad.

Las Torres de Cotillas tiene ante sí la posibilidad de convertirse en un referente nacional en biometano y economía circular. Apostar por este proyecto significa avanzar hacia un municipio más sostenible, más eficiente y preparado para los desafíos del futuro.