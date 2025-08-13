La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Once establecimientos se unen a la V Feria Gastro-Raspajo de Las Torres, con tapa y bebida a cinco euros

LA VERDAD

Miércoles, 13 de agosto 2025, 23:18

Las Torres de Cotillas se prepara para acoger en plenas fiestas patronales la V Feria Gastro-Raspajo, un evento gastronómico organizado por la Concejalía de Comercio. Será del 24 al 30 de agosto en la explanada Maestro Ángel Palazón. Según informó ayer el Ayuntamiento en un comunicado, la propuesta culinaria será variada, con formato de tapa más bebida por 5 euros y ofrecida por once establecimientos: Casa Pacorrín, Casa Motos, Salones Kids, Blitz Burger, La Preferida Tartas, bocatería-cervecería De Boca en Boca, confitería-pastelería Mayse, Mesón Artesano, Munashi Go, Ágora by Shinmai y cafetería-confitería Triana.

Esta cita fue presentada en un acto presidido por los concejales de Comercio, Francisco Juan Giménez; de Festejos, Manuela Sarabia; y de Turismo, Francisco José Torres. «Esta feria es uno de los platos fuertes de nuestras fiestas, un punto de encuentro para los amantes de la buena comida y el buen ambiente pensado para disfrutar en familia o con amigos», destacó Giménez.

