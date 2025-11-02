Encuentran a un hombre muerto en un contenedor de reciclaje de ropa en Las Torres de Cotillas El cuerpo del fallecido se encontraba parcialmente dentro del depósito

LA VERDAD Domingo, 2 de noviembre 2025, 08:42 | Actualizado 08:48h. Comenta Compartir

Los servicios sanitarios certificaron en la madrugada de este domingo la muerte de un hombre cuyo cuerpo fue encontrado parcialmente dentro de un contenedor de reciclaje de ropa en la calle Castilla y León de Las Torres de Cotillas.

El aviso se recibió a las 0.32 horas tras una llamada al 112. Varias unidades (Policía Local, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento, Guardia Civil y sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061) acudieron al lugar, pero solo pudieron confirmar el fallecimiento. Es la segunda muerte en estas circunstancias que se produce en la Región, tras la ocurrida el pasado 4 de octubre en Puente Tocinos.