«Me encanta que el ambiente festivo contagie a todo el pueblo»
Joaquín Vela Fernández.
Joaquín Vela es el alcalde de Las Torres de Cotillas
EFQ. las Torres de Cotillas
Jueves, 22 agosto 2019, 09:46

El alcalde de Las Torres de Cotillas, Joaquín Vela Fernández, vive por primer año las fiestas del municipio como alcalde con el objetivo de hacer disfrutar a vecinos y turistas a través de un programa repleto de actividades para todos los públicos.

-Es el mismo que el de nuestro programa electoral y el inicio de nuestro mandato: recuperar nuestra identidad y nuestro orgullo torreño, respetar las tradiciones y las actividades ya consolidadas pero fomentando la participación más amplia posible.

-Con mucha ilusión. Se ha hecho un gran esfuerzo por parte de la Concejalía y el equipo del Ayuntamiento para cerrar un programa en el que todos los torreños y torreñas encuentren motivos para participar, disfrutar y convivir en estos festejos.

-Es una figura querida, incuestionable en su entrega por los vecinos y vecinas del municipio, especialmente los más necesitados, y, además, una personalidad de una amplísima cultura y un perfil humano excepcional. Una suerte tener personas así entre nosotros.

-Personalmente me gusta disfrutar de la música y el teatro y tenemos excelentes eventos en estas fiestas. Sobre todo me encanta que el ambiente festivo contagie a todo el pueblo: sus calles, plazas y establecimientos. También me gusta pasear, saludar y encontrarme con los vecinos y vecinas, muchos de ellos grandes amigos. Es lo que estoy deseando.

-Ni más ni menos que cumplir la ley. Queremos integrarnos en un proyecto que goza de un amplio consenso nacional y político como es la lucha contra la violencia de género, para lo que están establecidos protocolos y actuaciones por parte de varios estamentos: cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y organismos de igualdad y asuntos sociales de todas las administraciones.

-Unas fiestas de todos y para todos. Nadie debe quedar fuera. Hemos conservado eventos con gran tradición porque no venimos a limitar u orientar la manifestación espontánea del sentir de la ciudadanía, aunque nadie debe sentirse protagonista o propietario de los acontecimientos festivos. Todas las maneras de vivir nuestras fiestas deben tener cabida. Creo que redundará en el bien de todos.

-Pido a los vecinos y vecinas que vengan a las fiestas; que si piensan que hace mucho calor al mediodía, que se refugien en nuestros establecimientos de ocio y hostelería, que también son grandes protagonistas, o que nos veamos por la noche; que si son jóvenes, que animen y acompañen a los mayores, que inviten a sus amigos y familiares de localidades vecinas. En definitiva, que hagan suyas las fiestas de su pueblo, las fiestas de Las Torres de Cotillas.