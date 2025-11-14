Enagás impulsa un amplio programa para acercar a la ciudadanía la planta de biometano de Las Torres de Cotillas Hasta el 26 de noviembre tendrán lugar diversos foros de información y diálogo, una jornada con la Universidad de Murcia y un punto de información fijo para atender las consultas

Enagás Renovable, promotora de la planta de biometano proyectada en Las Torres de Cotillas, pone en marcha un conjunto de acciones informativas y de participación ciudadana con el objetivo de ofrecer a los vecinos y vecinas del municipio toda la información disponible sobre las características, tecnología, ventajas y medidas de seguridad de la futura instalación.

Estas iniciativas se desarrollan en el marco de la campaña informativa impulsada por el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, en colaboración con la Universidad de Murcia (UMU), de cara a la consulta pública que se celebrará el próximo 14 de diciembre.

Enagás Renovable prevé invertir 36 millones de euros en la planta de biometano, generando hasta 120 puestos de trabajo en la fase de construcción y hasta 25 empleos durante la operación. «Se trata de un proyecto pionero en España que cumple con las garantías técnicas y ambientales más exigentes, diseñado para valorizar residuos orgánicos del sector agroganadero local existente y convertirlos en energía limpia y biofertilizantes, con un claro impacto positivo en la descarbonización y la economía circular», indican desde Enagas.

Foros de diálogo informativos

A lo largo del mes de noviembre, Enagás Renovable organizará tres foros de diálogo abiertos a la ciudadanía. Estas sesiones contarán con la participación de representantes de la empresa, así como técnicos, académicos y expertos en energía renovable independientes, que explicarán de forma accesible los aspectos técnicos y medioambientales del biometano. Los asistentes podrán formular preguntas y trasladar sus inquietudes. Los foros divulgativos tendrán lugar los días 12, 19 y 24 de noviembre, en horario de 19 a 21 horas en el Centro de Interpretación de Las Torres de Cotillas.

Jornada universitaria de la UMU y Ahmur

Además de los foros informativos en la localidad, el miércoles 19 de noviembre tendrá lugar una jornada universitaria organizada por la Facultad de Química de la Universidad de Murcia (UMU) y la Asociación Sectorial del Hidrógeno verde y otros Gases Renovables en la Región de Murcia (Ahmur), que abordará el papel del biometano en la transición energética. Esta cita, que se celebrará en el Salón de Actos Hermenegildo Lumeras de Castro de la UMU, reunirá a expertos académicos, representantes institucionales y actores regionales del campo y el medioambiente.

Puntos de información en el municipio

Hasta el 26 de noviembre, Enagás Renovable habilitará un punto de información presencial fijo en el Centro de Interpretación del municipio, frente al Ayuntamiento de Torres de Cotillas, donde técnicos y personal especializado atenderán las consultas de los vecinos y proporcionará material divulgativo sobre el proyecto.

En palabras de Antonio Illescas, director de Desarrollo de Negocio y Operaciones de Biometano de Enagás Renovable: «Nuestro compromiso es garantizar que los ciudadanos y ciudadanas de Las Torres de Cotillas dispongan de toda la información, con rigor y claridad, para poder formar su opinión con conocimiento de causa de cara a la consulta pública del próximo 14 de diciembre. Confiamos en los beneficios de este proyecto para el municipio, y su impacto positivo en términos de innovación, sostenibilidad, circularidad y empleo de calidad».

