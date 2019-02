Una doctora sufre un infarto tras ser amenazada por una paciente en el centro de salud La usuaria se puso agresiva ante la negativa de la facultativa a recetarle más derivados mórficos y tranquilizantes EP Viernes, 22 febrero 2019, 09:34

Una doctora sufrió hace unos días un infarto de miocardio tras ser amenazada por una paciente en el centro de salud de Las Torres de Cotillas. Así lo denunció ayer la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos de UGT (FeSP-UGT), que exigió al Servicio Murciano de Salud (SMS) más seguridad en los centros médicos tras la agresión verbal, con amenazas e intimidación, que sufrió la facultativa.

Los hechos se remontan a la semana pasada, cuando una paciente solicitó a la doctora, de forma insistente, que le recetara más derivados mórficos y tranquilizantes mayores. Según explicaron fuentes del sindicato, la doctora, que no es su profesional de referencia, le explicó que no podía recetarle otra dosis, ya que aún no había pasado el tiempo suficiente para expedir una nueva receta.

Ante la negativa, la paciente se puso agresiva y profirió amenazas verbales provocando una situación muy violenta. La doctora se limitó a darle una copia de la receta electrónica que tiene protocolarizada, según expuso el sindicato.

Con ese papel, la paciente se acercó a una farmacia, donde no quisieron entregarle los medicamentos, dado que ya los había retirado previamente. Entonces, relatan las fuentes, volvió al centro de salud «y con una agresividad extrema siguió insultando y amenazando a la doctora», que se vio obligada a encerrarse en la consulta. La situación fue tan violenta que el personal del centro de salud se vio obligado a llamar a la Policía Local para que actuase.

En este escenario, la doctora sufrió un fuerte cuadro de ansiedad que le provocó un intenso dolor en el pecho, por lo que tuvo que ser trasladada al Hospital Morales Meseguer, donde le diagnosticaron un infarto de miocardio, del que ya se recupera. El SMS ya ha abierto expediente por el suceso y ha puesto a disposición de la doctora sus servicios jurídicos.