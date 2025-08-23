La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los protagonista del acto inaugural de las fiestas torreñas. AYTO

Desenfado y frescura en el pregón de la peña huertana L'Almazara en las fiestas de Las Torres de Cotillas

Los festejos en honor a la Virgen de la Salceda arrancaron también con la coronación de las reinas infantiles y juveniles

LA VERDAD

Sábado, 23 de agosto 2025, 23:03

Un pregón desenfadado, entrañable y creativo. Eso ofreció en la noche del viernes la peña huertana L'Almazara en la gala de presentación de las fiestas patronales 2025 en honor a la Virgen de La Salceda. Su presidente José Antonio Contreras y componentes carismáticos como José Martínez 'Lali', Chari Fernández, María Dolores Molina y Ramón García desgranaron las vivencias de la peña durante estas más de cuatro décadas.

Todo esto fue acompañado de la proyección de un vídeo con los momentos inolvidables y más característicos de esta peña fundada en 1981. El acto tuvo como colofón el chupinazo y la actuación de su grupo de coros y danzas. «L'Almazara es un gran ejemplo de cómo se representa la cultura y la identidad de nuestro pueblo, así como un compromiso inquebrantable con nuestras raíces», destacó el alcalde de Las Torres de Cotillas, Pedro José Noguera.

En la velada, celebrada en el auditorio municipal Juan Baño, también se coronó a las reinas infantiles y juveniles, así como a las majas del Hogar de las Personas Mayores. También hubo más protagonistas en el inicio de estos festejos, que a lo largo de diez jornadas festivas ofrecerán más de 70 propuestas. Por un lado, el Raspajo del Año, que este año es José Antonio Fuentes, presidente de la peña festera 20 de Copas; por otro, Inmaculada Sanlorenzo, autora del dibujo del que nace el diseño del Raspajo. En la cita, también hubo espacio para la actuación de academia de danza Víctor Campos y los cantantes Jesús de Manuel y Manvanegra.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un cajero de Torre Pacheco expulsa 2.000 euros en billetes a la calle
  2. 2 Muere una mujer de Murcia tras caer de una embarcación y ser alcanzada por la hélice en Jávea
  3. 3

    Fuego de una noche de verano en las calles de Murcia
  4. 4 Ganga inmobiliaria: subastan más de 20 inmuebles en la Región de Murcia desde 600 euros
  5. 5 Extranjeros, clientes de otras comunidades e inversores acaparan el mercado de la vivienda en la Región de Murcia
  6. 6 Un menor de 13 años resulta herido tras el ataque de dos perros en San Javier
  7. 7 Una maleta abandonada en el centro de Murcia con casi un kilo y medio de marihuana
  8. 8 Los héroes que escoltaron en Murcia hasta La Arrixaca a Hugo, un niño de dos años
  9. 9

    Robert Pocklington: «No hay discusión, Murcia fue fundada en junio del año 825»
  10. 10 Controlado el incendio en las cuestas del Cedacero en Cartagena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Desenfado y frescura en el pregón de la peña huertana L'Almazara en las fiestas de Las Torres de Cotillas

Desenfado y frescura en el pregón de la peña huertana L&#039;Almazara en las fiestas de Las Torres de Cotillas