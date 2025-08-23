Desenfado y frescura en el pregón de la peña huertana L'Almazara en las fiestas de Las Torres de Cotillas Los festejos en honor a la Virgen de la Salceda arrancaron también con la coronación de las reinas infantiles y juveniles

LA VERDAD Sábado, 23 de agosto 2025, 23:03

Un pregón desenfadado, entrañable y creativo. Eso ofreció en la noche del viernes la peña huertana L'Almazara en la gala de presentación de las fiestas patronales 2025 en honor a la Virgen de La Salceda. Su presidente José Antonio Contreras y componentes carismáticos como José Martínez 'Lali', Chari Fernández, María Dolores Molina y Ramón García desgranaron las vivencias de la peña durante estas más de cuatro décadas.

Todo esto fue acompañado de la proyección de un vídeo con los momentos inolvidables y más característicos de esta peña fundada en 1981. El acto tuvo como colofón el chupinazo y la actuación de su grupo de coros y danzas. «L'Almazara es un gran ejemplo de cómo se representa la cultura y la identidad de nuestro pueblo, así como un compromiso inquebrantable con nuestras raíces», destacó el alcalde de Las Torres de Cotillas, Pedro José Noguera.

En la velada, celebrada en el auditorio municipal Juan Baño, también se coronó a las reinas infantiles y juveniles, así como a las majas del Hogar de las Personas Mayores. También hubo más protagonistas en el inicio de estos festejos, que a lo largo de diez jornadas festivas ofrecerán más de 70 propuestas. Por un lado, el Raspajo del Año, que este año es José Antonio Fuentes, presidente de la peña festera 20 de Copas; por otro, Inmaculada Sanlorenzo, autora del dibujo del que nace el diseño del Raspajo. En la cita, también hubo espacio para la actuación de academia de danza Víctor Campos y los cantantes Jesús de Manuel y Manvanegra.