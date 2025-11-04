El centro de Los Pulpites, en Las Torres de Cotillas, tendrá un espacio multifuncional

Mejorar la funcionalidad y el aprovechamiento de las instalaciones del centro municipal de Los Pulpites. Ese será el objetivo de los trabajos que realiza el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas este mes de noviembre, que cuentan con una partida presupuestaria de cerca de 18.500 euros.

Entre las principales actuaciones, destaca la sectorización de la planta primera mediante la creación de un vestíbulo-antesala, lo que permitirá optimizar la distribución del edificio y mejorar el tránsito entre dependencias. Además, se adecuará el aula de la planta primera, que se transformará en un espacio multifuncional. «Con estas obras damos un paso más en la modernización de nuestros centros municipales, adaptándolos a las necesidades actuales y ofreciendo espacios versátiles y mejor equipados», dice el alcalde de Las Torres, Pedro José Noguera.

El centro municipal, además de contar en su planta baja con un consultorio de la Consejería de Salud, acoge regularmente talleres y actividades vecinales.

