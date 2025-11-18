Larga persecución en San Javier para detener a un conductor que circulaba sin carné y de forma temeraria El sospechoso presuntamente llegó a lesionar a varios policías locales al propinarles patadas y codazos durante su arresto

Un conductor fue detenido el pasado fin de semana por la Policía Local de San Javier tras protagonizar una larga y peligrosa persecución desde la Avenida de la Aviación Española de esta localidad hasta la pedanía murciana de Sucina. El sospechoso, según explicaron fuentes del cuerpo, llegó a lesionar a varios agentes propinándoles patadas y codazos para impedir su arresto. Además de un presunto delito de atentado contra agente de la autoridad, afronta dos delitos de seguridad vial por circular de manera temeraria y por hacerlo sin haber obtenido nunca el permiso.

Los hechos se produjeron en la madrugada del domingo cuando agentes de la Policía Local de San Javier vieron un BMW blanco que se saltaba un semáforo en rojo en el cruce entre la Avenida de la Aviación Española y la calle San Francisco Javier. Los policías le dieron el alto pero el automovilista hizo caso omiso e inició una persecución por la Calle Coronel Fernández Tudela, donde, según explican las fuentes, llegó a circular a más de 100 kilómetros por hora.

Buscan a sus tres acompañantes

Los policías persiguieron el vehículo por numerosas calles, saltándose el automovilista varias señales de stop antes de incorporarse a la RM-1, embistiendo en varias ocasiones uno de los coches patrulla. El vehículo continuó la huida a unos 190 kilómetros por hora entrando y saliendo de la autovía hasta que llegó a un descampado de Sucina próximo a la Calle Cristo Resucitado donde el coche se detuvo emprendiendo los cuatro ocupantes del mismo una huida a la carrera.

La Policía Local de San Javier logró detener al conductor, que supuestamente se enfrentó a los agentes ofreciendo gran resistencia. Varios de ellos, según explicaron las fuentes, tuvieron que ser atendidos en el centro de salud por diversas lesiones.

