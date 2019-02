Lucas Jiménez: «Lanzan mensajes del agua a la carta para contentar a todas las baronías» Lucas Jiménez, presidente del Sindicato de Regantes del Trasvase, posa junto al acueducto a su paso por Librilla. / guillermo carrión / AGM Foro del Agua 'La verdad-ABC' «Al final, el pacto nacional puede quedar diluido para llegar a la conclusión de que el agua es H2O, y aun así sería discutido por algún líder regional», afirma el presidente del Sindicato de Regantes del Acueducto Tajo-Segura MANUEL BUITRAGO Martes, 19 febrero 2019, 02:45

La voz de los regantes del Trasvase Tajo-Segura se hará oír hoy en Madrid, en el Foro del Agua 'La Verdad-ABC', a través de Lucas Jiménez, presidente del Scrats.

-El Trasvase cumple 40 años con su mala salud de hierro. ¿Atraviesa otro momento crítico?

-Hemos vivido varios episodios como este. Ahora es tiempo de anuncio de cambio climático, y parece que pide acciones, contrarias a lo que se predica desde determinados púlpitos, como lo es la supervivencia de toda infraestructura que ayude a un reparto equitativo del agua. Estoy manifiestamente en desacuerdo con los planteamientos del anteproyecto de ley de Cambio Climático, ya que si pretendemos un uso eficiente de un recurso escaso, ligado a una actividad humana, hay que hacerlo con inversión e infraestructuras que permitan un uso sostenible y racional del mismo.

«Es muy sencillo ser autosuficiente en el Tajo medio o en el Ebro, pero no en la cuenca del Segura»

-Si estuviera ante un auditorio, ¿cómo explicaría hoy en día los beneficios que ha reportado el acueducto? ¿Qué mensaje lanzaría?

-Si la sala está llena de ciudadanos de más de 40 años, en ese caso resultaría sencillo, por cuanto en la retina de todos los que tenemos una cierta edad está presente una imagen cercana y familiar de nuestro entorno; una foto en blanco y negro. Hoy, en la retina de todos hay una imagen en verde, y los que tenemos de 40 años en adelante sabemos reconocer qué instrumento ha sido el hacedor de esa imagen, sin lugar a dudas el Acueducto Tajo-Segura. Si la edad del auditorio fuera menor de cuarenta, habría que hacer didáctica por sustracción, explicando qué parte de nuestra realidad actual y que dan por hecho desde el origen de los tiempos, habría que restar: la desaparición inmediata de muchísimos miles de puestos de trabajo, de un gran manto verde conformado por cultivos hortícolas y arbóreos y un parón en todas las actividades vinculadas al mundo del agua.

-¿Qué balance hace de la ley del Memorándum que regula el Trasvase? ¿Funciona como esperaban?

-Se consiguió seguridad jurídica. Recostarse al amparo de la sombra de una ley es tranquilizador. Hicimos mucho hincapié para que se pudieran regular los volúmenes aprobados a lo largo del año hidrológico, lo que permite un uso sostenible y programado del recurso, fundamental para un regadío moderno como el nuestro. En la mesa de negociación, el Nivel 3 -por lo que me cuentan- entró como un nivel automático, pero lo que salió de la cocina gubernamental fue diferente, permitiendo un margen de discrecionalidad demasiado laxo al Ministerio. Preocupa que, como en noviembre con 166 hectómetros trasvasables, el libre albedrío de un ministro pueda dar al traste con la posibilidad de un envío.

-¿Qué espera de los partidos políticos? ¿Ve alguna posibilidad al Pacto Nacional del Agua?

-Al iniciar mi mandato pensé que una dispersión del poder podía resultar positiva para alcanzar un acuerdo, y que, por la anuencia de varias fuerzas políticas, se mantuviera en el tiempo. Mi perspectiva ha cambiado. Observo que predomina el fraccionamiento ideológico en el tema del agua, que se corresponde con los límites geográficos de las comunidades autónomas. En cada región se lanza un mensaje diferente, a la carta. Eso conlleva que el contenido programático político nacional, para contentar a todas las baronías, sea tan suavecito y ecléctico que se haya diluido. Al final se vería abocado a la inoperancia de los hechos y podría darse un Pacto Nacional en el que la conclusión definitiva sea que el agua es H2O, y aun esto sería discutido por algún líder regional.

-Expresó su inquietud porque el plan de cuenca del Tajo puede aumentar los caudales ambientales y recortar los trasvases.

-Con el anterior Gobierno y con el actual, nos anunciaron modificaciones al régimen de los caudales ecológicos o circulantes. No nos cabe la menor duda de que no se está diseñando nada que mejore lo actualmente existente, y nos preocupa. En ese sentido, ya hemos encargado a técnicos de máximo prestigio nacional e internacional un estudio para poder contrarrestar esa línea de trabajo, si llega a plantearse.

-Otro tema en cartera es el 'tasazo' de la tarifa del Trasvase. ¿Cree que hay alguna posibilidad de que el Ministerio lo reconsidere?

-No creo que lo reconsidere. Seguirán en ello hasta que haya una sentencia del Tribunal Supremo, que esperamos que sea inminente.

-Aún esperan la concesión en la desaladora de Torrevieja. Se eterniza.

-Hemos firmado la compra de 35 hectómetros para este año, y habría que hacer un convenio nuevo si la producción alcanza los 80. Para que el agua desalada sea aprovechada por todas las comunidades de regantes; para que los pequeños, medianos y grandes agricultores dispongan de caudales de similar cantidad y calidad, se impone la inversión en una infraestructura que conecte todos los recursos de la desalación y las aguas continentales. También creemos ciegamente que la gestión de esa agua ha de hacerse de forma integradora por parte de una junta central de usuarios, como el Sindicato. No se debe atomizar un recurso que resulta tan caro, con trabas administrativas a una gestión que ha de ser ágil y versátil. Sería un error, uno más, histórico.

-¿Piensa que hay que concienciar más a la sociedad, a las nuevas generaciones? ¿Percibe cierto acomodo social porque los abastecimientos están garantizados?

-Los abastecimientos estaban garantizados hasta que nos tiramos once meses sin trasvases. Con trasvases cero. Padecemos de memoria volátil, pero recordemos que el año pasado por estas fechas se hablaba de posibles restricciones de agua para abastecimientos. Más allá del déficit, estamos haciendo mucho hincapié en algo que no termina de calar entre la población, como es el coste que tiene el metro cúbico de agua en nuestra Región y en las dos provincias cercanas. Los datos oficiales señalan que en Murcia se está pagando el metro cúbico más caro de todo el país en los hogares y en los negocios. Me parece fundamental concienciar a nuestra población de que no tenemos por qué asumir unos costes elevados de agua por vivir en una determinada zona del país. Es un trabajo hercúleo que tenemos que hacer los próximos años.

-Las repercusiones del cambio climático se asocian a la autosuficiencia hídrica. Se dice que el cambio climático será el que acabe con los trasvases.

-Es muy sencillo ser autosuficiente en el Tajo medio o en el Ebro. Pero no en la cuenca del Segura, donde siempre digo que existe una demanda generada por mor de promesas electorales o actuaciones directas de la Administración. Esa demanda no ha nacido por generación espontánea. Sufrimos un déficit que la propia cuenca del Segura no puede atender, ni con la depuración, que ya está al límite de su aprovechamiento, ni recurriendo a los acuíferos sobreexplotados, ni echando mano de la escasa desalación.