El PP lamenta la petición «sin precedentes» de Hacienda de expropiar el Castillo de Monteagudo

El partido reacciona así a la información que publicó este lunes el diario 'La Verdad' sobre las alegaciones del Ministerio para expropiar varias parcelas en la ladera del castillo

El PP de Murcia consideró este martes que el Gobierno central quiere «hacer caja a costa de la rehabilitación» del Castillo de Monteagudo y advierte que la expropiación de un bien de interés cultural (BIC) es una actuación «sin precedentes». El partido ha reaccionado así a la información que publicó este lunes el diario 'La Verdad' sobre las alegaciones que el Ministerio de Hacienda presentó al expediente municipal para expropiar varias parcelas en la ladera del castillo con el objetivo de instalar en ellas maquinaria pesada para que el Ministerio de Cultura pueda llevar a cabo los trabajos de consolidación de la fortaleza medieval.

Tal y como informó el periódico 'La Verdad', Hacienda se ha posicionado en contra del expediente municipal porque no incluye las parcelas que son titularidad del estado, entre ellas, la que alberga el propio castillo y que, según el Ministerio, no puede ser considerada de uso público y, por tanto, no puede utilizarse sin pagar el correspondiente justiprecio.

La vicesecretaria de Organización del PP murciano, Adela Martínez-Cachá, recordó que el Gobierno central se había ya comprometido a la rehabilitación del castillo, por lo que sugerir ahora que sea expropiado por el Ayuntamiento es una postura «paradójica e incomprensible», además de un hecho «sin precedentes», ya que el castillo está catalogado como BIC, por lo que se ha mostrado «absolutamente defraudada y engañada» por la «falta de coherencia y rigor» del Ejecutivo.

Martínez-Cachá denunció también que en el borrador de los Presupuestos Generales del Estado para 2019 no se ha consignado ninguna partida para la consolidación y recuperación del castillo, lo cual encaja con las intenciones de que sea expropiado. En los anteriores presupuestos, dijo, se consignaron 1,2 millones de euros para redactar el plan director, y ha mostrado sus dudas por el futuro del mismo sin partidas para ponerlo en marcha.

En su opinión, con estas alegaciones, el PSOE muestra su falta de compromiso con la recuperación del entorno histórico de las fortalezas de Monteagudo y con su propio candidato a la alcaldía de Murcia, José Antonio Serrano, que había definido ese proyecto como uno de sus «buques insignia» y que ahora se «hunde antes de empezar a navegar».