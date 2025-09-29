Konery instala una de las primeras baterías de gran capacidad de Huawei en una depuradora de España

La batería, de 215 kWh, está integrada en un sistema solar que hace posible una cuota de autoconsumo del 99,56% y un ahorro superior a los 91.000 euros al año

Konery ha completado con éxito un nuevo proyecto energético en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Villajoyosa (Alicante) que marca un paso importante en el uso de almacenamiento energético en infraestructuras públicas. La instalación incluye una batería Huawei de 215 kWh, siendo de las primeras instaladas con esa capacidad en España.

Almacenamiento y gestión de la energía solar

La batería integrada en el sistema de autoconsumo solar, permite almacenar la energía generada sobrante durante el día para utilizarla cuando más se necesita. Gracias a esta solución, la EDAR puede cubrir un 38% de sus consumos energéticos, lo que rebaja en la misma proporción su huella ambiental, y reduce su factura eléctrica en más de 91.000 euros al año.

Además, la instalación evita cualquier vertido de energía a la red eléctrica, lo que permite un control total del uso y aprovechamiento de la energía generada.

Un avance para el presente y el futuro del sector

Este proyecto sitúa a Konery como empresa pionera en la integración de sistemas de almacenamiento energético en instalaciones de gran consumo. La batería Huawei instalada pertenece a la Serie LUNA2000-215, un modelo que representa una apuesta firme por la eficiencia, la autonomía y la gestión inteligente de la energía.

La EDAR de Villajoyosa está gestionada desde septiembre de 2024 por la UTE formada por IGNIS H2O y CADAGUA, empresas que apuestan por soluciones sostenibles para mejorar la eficiencia de los procesos de tratamiento de aguas.

«La instalación de esta batería industrial de nueva generación supone un salto en la gestión energética, ofreciendo una solución integrada, modular y compacta. En Konery entendemos que integrar sistemas de generación y almacenamiento que aporten autonomía, ahorro y reducción de la huella ambiental es el camino hacia un futuro más sostenible» , afirma Silvia Moroni, responsable de Proyectos Renovables.

Con esta actuación, Konery afianza su papel como socio tecnológico en proyectos que van un paso más allá del autoconsumo, apostando por soluciones que combinan generación y almacenamiento para un uso más racional, eficiente y sostenible de la energía.