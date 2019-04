'El Karateka' seguirá en prisión provisional otros dos años Momento de la detención de 'El Karateka' durante una redada en Puebla de Soto. / Nacho García / AGM La Audiencia Provincial de Murcia desestima la solicitud de excarcelación dadas las elevadas penas que se le podrían imponer si finalmente es hallado culpable y a que el riesgo de fuga si sale a la calle «no es nada desdeñable» EFE Martes, 9 abril 2019, 19:39

Pedro Sánchez, más conocido por el sobrenombre de 'El Karateka', continuará en situación de prisión provisional otros dos años, según lo ha decidido la Audiencia Provincial de Murcia al desestimar la solicitud de excarcelación presentada por sus letrados y defendida en una vista que se celebró el pasado dos de abril.

El auto que acuerda la prórroga de la prisión por ese tiempo, coincide con la fiscalía Antidroga en las elevadas penas de prisión si finalmente se acredita que lideraba una organización dedicada al tráfico de marihuana y que era poseedor de un arsenal de armas y municiones encontrado en una vivienda que constituye, presuntamente, uno de sus domicilios.

'El Karateka' ingresó en la cárcel en abril de 2017, tras el alijo de 281 kilos en una casa de la pedanía murciana de Aljucer, que fue valorada en 1,4 millones de euros. Los registros llevados a cabo en los domicilios que se le atribuyen permitieron a los agentes incautarse de 330.000 euros en metálico, así como de cinco coches de alta gama y diversos relojes y coches.

El auto de la Audiencia indica que procede mantener la situación de prisión dadas las elevadas penas que se le podrían imponer si finalmente es hallado culpable y a que el riesgo de fuga si sale a la calle «no es nada desdeñable». Además, expone que carece de arraigo laboral y que el familiar «tiene la fragilidad del encausamiento de dos de sus hermanos y de sus dos parejas sentimentales».

En la vista del recurso, la defensa de Pedro Sánchez, que es ostentada por los letrados José María Caballero y Joaquín Lacy, pidió la excarcelación al cumplirse los dos años de prisión preventiva. Para ello alegaron que no existía el peligro de que se sustrajera a la acción de la Justicia, ya que en una ocasión anterior salió en libertad y no ocurrió nada. Además, comentaron que si, presuntamente, volvió a delinquir fue porque el sistema y el régimen penitenciario no sirven para nada.

Por su parte, 'El Karateka' negó que liderara ninguna organización criminal ni que la vivienda donde fue hallada la droga y las armas le perteneciera, además de exponer que los 330.000 euros eran de un préstamo que le habían hecho para poner en marcha un negocio.

La Audiencia ha desestimado también los recursos que, en el mismo sentido, presentaron los letrados de otros ocho investigados en esta misma causa. En cuanto a uno de ellos, Cristian López, al que defendió el letrado murciano Pablo Martínez, el mismo podrá salir de prisión si deposita la fianza que le fue fijada en su día.

Tras haber afirmado el abogado en la vista que carecía de recursos suficientes para hacerle frente, la Sala dice que si se materializa su ofrecimiento verbal de entregar 10.000 euros y la vivienda de sus padres se podrá contemplar la posibilidad de su salida de prisión.