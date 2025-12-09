La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un grupo de personas durante una visita a las instalaciones de Juver en Murcia, en una imagen de archivo. Javier Carrión /AGM

Juver impulsa la exportación de zumos a Asia, Centroamérica y el Caribe mientras supera los 162,8 millones de facturación anual

La empresa de zumos murciana, que supera ya los 400 trabajadores, tras un incremento en personal del 7,6% en los dos últimos ejercicios, ha conseguido que una cuarta parte de sus ingresos corresponda al mercado internacional

Zenón Guillén

Zenón Guillén

Martes, 9 de diciembre 2025, 12:35

Las mayores ventas en Asia, Centroamérica y el Caribe han contribuido de manera importante a dar un impulso a las exportaciones de la compañía murciana ... Juver Alimentación, que ha cerrado el último ejercicio fiscal 2024-2025 con una facturación global de 162,8 millones de euros, lo que supone un repunte del +2,1%. De esa forma, la actividad internacional de esta firma referente en la elaboración de zumos y néctares sigue al alza y representa ya el 24% de sus ingresos. Asimismo, el Ebitda se situó en 9,4 millones (+15,7%) gracias a mejoras operativas y medidas de eficiencia.

