Juver impulsa la exportación de zumos a Asia, Centroamérica y el Caribe mientras supera los 162,8 millones de facturación anual

Las mayores ventas en Asia, Centroamérica y el Caribe han contribuido de manera importante a dar un impulso a las exportaciones de la compañía murciana ... Juver Alimentación, que ha cerrado el último ejercicio fiscal 2024-2025 con una facturación global de 162,8 millones de euros, lo que supone un repunte del +2,1%. De esa forma, la actividad internacional de esta firma referente en la elaboración de zumos y néctares sigue al alza y representa ya el 24% de sus ingresos. Asimismo, el Ebitda se situó en 9,4 millones (+15,7%) gracias a mejoras operativas y medidas de eficiencia.

Como consecuencia del desarrollo alcanzado, en los dos últimos años, su plantilla ha crecido un 7,6%, hasta superar los 400 trabajadores. En concreto, procesa alrededor de 14 toneladas de fruta al año en su única fábrica, ubicada en la pedanía de Churra, procedentes de las fincas de los 600 agricultores murcianos que integran su red de proveedores. Por otra parte, advertir de que el resultado económico neto de la mercantil se situó en 0,98 millones de euros tras la ejecución de la primera fase del Plan Renove, en el cual la compañía ha invertido 12,6 millones orientado a modernización industrial y transformación tecnológica Estos resultados se sustentan en un desempeño sólido del mercado nacional.

Más allá de que Juver conforma un grupo con una sólida base nacional, que concentra el 77,3% de su volumen de negocio, sin embargo, la actividad exterior continúa ganando relevancia y se ha consolidado como una de las palancas clave de su plan estratégico 2025-2030. En la actualidad, las exportaciones representan en volumen de ventas hasta el 22,7%, con presencia en más de 80 países, gracias a un 'portafolio' de productos adaptado a las preferencias locales. Al respecto, destacaron las nuevas propuestas específicas de productos como la nueva gama de Ice Tea lanzada en Portugal y bebidas vegetales adaptadas a diferentes geografías, con formulaciones más naturales y menos aditivos.

De manera singular, indican desde la compañía que en los últimos años se ha ampliado de manera destacada la presencia en el canal de comercio electrónico en Japón y Corea del Sur. Este enfoque ha permitido consolidar la presencia asiática. Igualmente, el impulso centroamericano y caribeño se ha consolidado con propuestas de mayor valor añadido. Asimismo, cada vez se gana mayor peso en los canales minoristas ('retailers') europeos gracias a su gama selección, dentro del refuerzo de un crecimiento sostenido en el continente. Sin olvidar que la empresa mantiene su peso en Marruecos, donde exporta tanto su marca propia como diversas marcas españolas, consolidando así su acceso al mercado marroquí.

«Operamos en un mercado nacional cada vez más maduro, donde crecer exige diferenciación, eficiencia y un foco en la creación de valor. En este contexto, la internacionalización continúa desempeñando un papel decisivo para diversificar nuestro negocio y afianzar nuestra posición global«, destaca el CEO de Juver, José Hernández. La estrategia exterior prioriza también mercados con mayor potencial y rentabilidad, explorando de forma selectiva oportunidades en Medio Oriente y el norte de África, así como Europa Central.

Pese a la presión inflacionaria del sector, la sociedad afianzó su presencia en 'retail', 'cash & carry', hostelería y restauración (horeca), manteniendo la estabilidad de precios. En supermercados e hipermercados de península ibérica, alcanza hasta un 5,7 % de cuota en volumen, liderando el segmento de néctares, con un 10 %. En Canarias, se mantiene como primera marca en zumos ambiente (15,2 %) y néctares (21,4 %).

Por lo que respecta a canales, el referido 'cash & carry' sigue siendo un motor clave, con liderazgo entre fabricantes (19,1% de cuota), mientras que el formato botellín alcanza su mejor registro histórico (55,4%) y se mantiene como la única marca en crecimiento en este segmento. Y en horeca, refuerza su posición de referencia con una cuota del 22,5% en volumen, presente en más de 80.000 bares y cafeterías en España.

Innovación de productos

La empresa mantuvo su estrategia de innovación orientada a crecimiento rentable. La gama Disfruta volvió a desempeñar un papel decisivo, especialmente tras el lanzamiento a principios de año de Disfruta Naranjas Exprimidas, un sabor que ha revertido su tendencia y mejorado más de 50 puntos porcentuales desde su introducción, convirtiéndose en uno de los principales impulsores del ejercicio. En España, la compañía amplió también la oferta con las gamas de salud, dirigida al bienestar y al consumidor sénior, y de coctelería, concebida para nuevos momentos de consumo. Asimismo, se incorporó una nueva línea de compotas de fruta.

Por último, en materia de sostenibilidad y eficiencia energética, las emisiones de CO₂ se redujeron un 3,8% pese al incremento de actividad, apoyadas en mejoras de eficiencia eléctrica y reducción del consumo de gasóleo. Además, Juver reforzó la estrategia contra el desperdicio alimentario, logrando reducir un 83% la obsolescencia de producto terminado y un 56% del 'stock' en riesgo de destrucción, gracias a mejores prácticas de gestión ambiental y control de inventarios.