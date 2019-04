Jusapol protesta frente a la sede del PSOE en plena campaña electoral Protesta de Jusapol frente a la sede del PSOE este jueves en Murcia. / Jusapol La organización exige un compromiso sobre la tramitación urgente de su iniciativa legislativa popular y la inclusión de las cinco brechas salariales para la equiparación real LA VERDAD Murcia Jueves, 25 abril 2019, 15:41

Jusapol pide un compromiso sobre la tramitación urgente de su iniciativa legislativa popular y la inclusión de las cinco brechas salariales para la equiparación real (jubilaciones, pagas extraordinarias, servicios extraordinarios, asistencia a los tribunales de Justicia y complemento específico de las nóminas), así como la segunda actividad y reserva, horfandad y viudedad. La organización exigió estas medidas de forma enérgica este jueves, ya que varias personas protestaron frente a la sede del PSOE en plena camapaña electoral.

El PSOE, según indican desde Jusapol, pregunta si puede cumplir o no un acuerdo de equiparación salarial con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Ffccsse) cuando ya lo incumplió en 1992 y en el 2005. El PSOE duda sobre la tramitación o no de la ILP de Jusapol, (el Consejo de Estado a preguntas del Gobierno dictamina que caduca), pero desde la institución reiteran que la iniciativa legislativa popular aunque se hayan disuelto las Cortes no caduca.

La organización apunta: «¿Por qué la ILP de Jusapol no caduca? porque así lo dice el artículo 14 de la Ley Orgánica 3/84 del 26 marzo de la iniciativa legislativa popular. Es más, en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del 27 de marzo se señala que la ILP se traslada a la Cámara que se constituya en la XIII Legislatura (proposición del ley para la efectiva igualdad y equiparación salarial de las Policías del Estado Español)».

Jusapol añade que las más de 550.000 firmas de los ciudadanos que quieren la igualdad de sus Ffccsse no pueden caer en saco roto. «La Policía Nacional y la Guardia Civil somos las instituciones más valoradas por todos los españoles, nuestro trabajo nos avala. Es por ello que el día 25 de abril de 2019 a las 11.30 horas (10.30 horas en las Islas Canarias) se convocaron concentraciones en 27 provincias de España, frente a las sedes PSOE».