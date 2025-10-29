La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Alumnos de primero de la ESO en el IES Alfonso X El Sabio de Murcia. Nacho García/ AGM

La Junta de Personal Docente rechaza el 'modelo EGB' y exige un estudio previo

Denuncian que la argumentación expresada a los medios pone en la picota al profesorado de Secundaria

Fuensanta Carreres

Fuensanta Carreres

Miércoles, 29 de octubre 2025, 00:54

La Junta de Personal Docente, el equivalente al comité de empresa para los profesores y maestros, criticó ayer la propuesta de la Consejería de ... Educación para implantar los cursos de primero y segundo de la ESO en los colegios de Primaria. Para los docentes, ese modelo «plantea importantes problemas de planificación y ejecución educativa». Denuncian, además, que «la argumentación expresada a los medios, basada en la 'protección' de los niños de 11 a 12 años que proporcionan los colegios de Infantil y Primaria sobre los institutos, pone en la picota al profesorado de Secundaria, cuestionando su labor educativa desde el año 1990».

