La Junta de Personal Docente rechaza el 'modelo EGB' y exige un estudio previo

La Junta de Personal Docente, el equivalente al comité de empresa para los profesores y maestros, criticó ayer la propuesta de la Consejería de ... Educación para implantar los cursos de primero y segundo de la ESO en los colegios de Primaria. Para los docentes, ese modelo «plantea importantes problemas de planificación y ejecución educativa». Denuncian, además, que «la argumentación expresada a los medios, basada en la 'protección' de los niños de 11 a 12 años que proporcionan los colegios de Infantil y Primaria sobre los institutos, pone en la picota al profesorado de Secundaria, cuestionando su labor educativa desde el año 1990».

Para la Junta de Personal Docente, los argumentos aportados por el consejero para justificar el cambio de modelo suponen «la humillación hacia el cuerpo docente. Todo este anuncio en modo alguno ha sido objeto de consulta al profesorado ni a sus legítimos representantes. Lo hemos recibido como un mero anuncio, desprovisto de datos, razonamientos, planificación de la posible ejecución, costes, recursos disponibles».

Estudio previo

Los sindicatos con representación en la Junta de Personal han exigido a la Consejería de Educación que realice un estudio previo sobre la cuestión sobre el terreno.

«Pedimos la suspensión de la implantación de los dos primeros cursos de Educación Secundaria en centros de Educación Primaria hasta que se garantice el cumplimiento de los requisitos pedagógicos, de seguridad y organizativos necesarios».

Los profesores consideran que, antes de plantear el cambio de modelo, la Consejería de Educación debe realizar una evaluación demográfica y de necesidades educativas por zonas, «con especial atención a aquellas con crecimiento poblacional significativo que puedan requerir la construcción de centros escolares», y reclaman una planificación integral y dialogada con los equipos directivos, la inspección educativa y las organizaciones del profesorado antes de aplicar medidas estructurales que afecten al modelo educativo.