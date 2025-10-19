Vino, gastronomía, talleres, visitas, conciertos y concursos, en Matavendimia 2025 La IV Feria del Vino y del Enoturismo se celebrará los días 25 y 26 en el paseo Lorenzo Guardiola de Jumilla

Mari Carmen Cañete Vera. Ya está cerrado el programa de actos que conforman Matavendimia 2025, con más de 40 propuestas para todos los públicos. Vino, gastronomía, talleres, visitas a la ciudad, actividades en bodegas, conciertos, concursos y opciones infantiles van a ser los protagonistas de esta IV Feria del Vino y del Enoturismo que se celebrará los días 25 y 26 de este mes, en el paseo Poeta Lorenzo Guardiola. Un evento que estará apadrinado por la presentadora de 7Región de Murcia Encarna Talavera. En lo musical, el sábado se contará con la actuación de la banda murciana Karlan y el domingo, con la cantautora albaceteña Karmento. También se pondrán el ambiente musical Danny Solis, Jaleos DJ Set, Harvy y Jutxa Ródenas DJ.

Matavendimia representa el fin de la vendimia en Jumilla, un momento importante que tradicionalmente ha unido a toda la familia y donde se brinda por una buena cosecha. Desde el año 2022, este momento se comparte con todos los amantes del enoturismo, el vino y la buena gastronomía. Una feria destinada tanto a público aficionado como al sector más especializado. Se trata de un encuentro experiencial y festivo en torno a la cultura del vino DOP Jumilla. Se trata de un evento realizado en colaboración con la Consejería de Turismo de la Región de Murcia a través de Itrem, el Ayuntamiento, la Ruta del Vino Jumilla, la Federación de Peñas de la Fiesta de la Vendimia, y se consolida cada año, reuniendo a más de 8.000 personas en un fin de semana que propone cultura del vino y múltiples actividades.

Bodegas y establecimientos

De esta forma, participan diecinueve bodegas: Bodegas Fermín Gilar, Bodegas Alceño, Finca Monastasia, Casa de la Ermita, Bodegas Xenysel, Dobledepérez Microbodega, Bodegas BSI, García Carrión 1890, Bodegas Silvano García, Bodegas Viña Elena, Bodegas Delampa, Viñedos y Bodegas Ramón Izquierdo, Bodegas Juan Gil, Bodegas Carchelo, Bodegas Pío del Ramo, Bodegas Bleda, Bodegas y Viñedos Asensio Carcelén, Bodegas San Dionisio y Bodegas Luzón.

La zona gastronómica incrementa sus 'food trucks' y contará con establecimientos de Alcantarilla, Yecla, Alicante y Cartagena, así como los locales: Restaurante Casa Sebastián, Chaparral Jardín, Restaurante Terra, La Jamonería y Casa Canales. Ofrecerán platos tradicionales como gazpachos jumillanos, caldo con pelotas, arroces, marineras, embutidos al corte y otros aperitivos.

En cuanto a actividades, el sábado habrá muestras de artesanía y corro espartero y un taller sensorial para padres e hijos, de la mano del sumiller Pascual Ibáñez, en torno a una cata de chocolates, frutas y vinos. También habrá una cata de cuatro vinos acompañada de platos tradicionales castellanomanchegos y murcianos, con el sumiller Álvaro de Miguel. Por la tarde, el periodista gastronómico Pachi Larrosa, el arqueólogo Emiliano Hernández y la sumiller Eva López protagonizarán un diálogo sobre 'Comer, beber en Jumilla, una rica, rica historia'.

Además, se llevará a cabo un taller de iniciación a la cata, con el enólogo Pedro Sarrión y una cata maridaje con DOP Quesos de Murcia y DOP Queso de Murcia al Vino, con la sumiller Guillermina Sánchez-Cerezo.

El domingo se abre la jornada con la actuación del Grupo de Coros y Danzas Francisco Salzillo, para continuar con el primer concurso de cata a ciegas Matavendimia, con Joaquín Salamero, técnico del Consejo Regulador. Asimismo, Luis Javier Pérez Prieto, enólogo investigador Imida (Estación Enológica de Jumilla) ofrecerá una charla sobre 'Origen Jumilla. Monastrell a la mesa. Variedad, territorio y cocina en armonía'. Todas las actividades, lugar de celebración, horarios, precios y reservas se pueden consultar y realizar en jumilla.wine/feria-matavendimia.

