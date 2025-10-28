La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La Corporación de Jumilla, durante el Pleno. 7DJ

Unanimidad en Jumilla para exigir soluciones ante la falta de especialistas médicos

El Pleno aprueba una moción del PSOE para pedir al SMS medidas urgentes

Mari Carmen Cañete

Martes, 28 de octubre 2025, 23:01

Comenta

El Pleno del Ayuntamiento de Jumilla aprobó por unanimidad una moción del PSOE para exigir al Servicio Murciano Salud (SMS) que tome medidas urgentes ante la falta de especialistas médicos en la localidad. La iniciativa surge ante «el deterioro progresivo y alarmante del centro de especialidades, lo que provoca que la atención sanitaria no se preste en las debidas condiciones». «A ello se une la situación de falta de médicos especialistas que se desplazan hasta aquí, lo que lleva a reprogramar citas con profesionales de Oftalmología, Digestivo y Cirugía, desplazando a los pacientes al hospital comarcal del área de salud», añaden.

El concejal socialista Juan Antonio González declaró que «la excusa de la difícil cobertura de nuestra área de salud, o la falta de especialistas, no nos sirve para la toma de esas decisiones que no hacen más que perjudicar a los vecinos de Jumilla, quienes tienen que desplazarse constantemente, incluso para pruebas como el cribado de cáncer de mama».

Por ello, con esta propuesta, instan a la Gerencia del SMS que adopten las medidas oportunas para que «las citas que están reprogramando con especialistas se sigan prestando en Jumilla, que refuercen el servicio de especialidades y que lleven a cabo las inversiones necesarias para todo lo anterior, tanto en medios materiales, como personales».

«Asistencia garantizada»

Desde el Servicio Murciano de Salud responden que «la asistencia de los especialistas hospitalarios está garantizada para los usuarios de Jumilla a través de las consultas prestadas en el centro de especialidades o en el propio hospital». También señalan que pronto se presentará el anteproyecto del futuro Centro Integral de Alta Resolución.

