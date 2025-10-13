Seis heridos, dos de ellos graves, en una colisión entre un camión y un coche en Jumilla El siniestro se registró sobre las 7.45 horas, en el kilómetro 37 de la autovía A-33

Lunes, 13 de octubre 2025

Seis personas resultaron heridas este lunes, dos de ellas graves, como consecuencia de una colisión por alcance entre un camión y un turismo en la A-33, en la localidad de Jumilla, según fuentes de la Guardia Civil de Tráfico y del Centro de Coordinación de Emergencias.

El siniestro se registró sobre las 7.45 horas, en el kilómetro 37 de la A-33 cuando, por causas que se desconocen, se produjo una colisión por alcance de un camión a un turismo.

El 112 recibió varias llamadas informando que el camión había volcado y había heridos y atrapados. Al lugar se movilizaron patrullas de la Guardia Civil, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) y ambulancias con personal sanitario de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061.

A su llegada, los bomberos rescataron a un ocupante del turismo que estaba atrapado en el interior del vehículo. Como consecuencia del siniestro, seis personas resultaron heridas, dos de ellas de carácter grave, ocupantes del turismo. El camión volcó y el turismo obstaculizó la calzada.

Así, los dos heridos graves fueron trasladados al hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia; y los dos menos graves y dos leves al hospital Virgen del Castillo de Yecla.