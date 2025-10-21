Un robo deja a oscuras el polígono Los Romerales de Jumilla

Gustavo López Martes, 21 de octubre 2025, 23:13 Comenta Compartir

El alumbrado público del polígono Los Romerales ha sido víctima del robo de la línea de cable, lo que ha dejado a oscuras las calles de esta importante zona industrial del municipio, obligando al Ayuntamiento de Jumilla a tener que reponer todo el material sustraído. Según informó la portavoz del equipo de gobierno, Mari Carmen Cruz, «entre los días 8 y 21 de septiembre se detectaron diversos fallos en el suministro eléctrico que da servicio a las farolas. El acto vandálico ha afectado a varias líneas de suministro del alumbrado público, lo que ha provocado que se hayan quedado sin servicio eléctrico muchas calles del polígono.

Tras la realización de la correspondiente inspección técnica, se ha estimado un coste total de reposición de 71.585,78 euros, IVA incluido. El Consistorio ha iniciado ya los trámites para reponer el material sustraído cuanto antes, mientras la Guardia Civil continua con sus pesquisas. La edil aclaró que «debido a la investigación que estaba en curso, tras la denuncia que se interpuso por parte del Consistorio, no hemos podido informar antes de este acto delictivo» . También trasladó su condena por este tipo de actos «que perjudican el interés genera», además de que «comprometen la seguridad y el desarrollo económico».