La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Arqueta con el cable robado. S. D.

Un robo deja a oscuras el polígono Los Romerales de Jumilla

El coste de la reparación y la reposición del cable sustraído asciende a casi 72.000 euros

Gustavo López

Martes, 21 de octubre 2025, 23:13

Comenta

El alumbrado público del polígono Los Romerales ha sido víctima del robo de la línea de cable, lo que ha dejado a oscuras las calles de esta importante zona industrial del municipio, obligando al Ayuntamiento de Jumilla a tener que reponer todo el material sustraído. Según informó la portavoz del equipo de gobierno, Mari Carmen Cruz, «entre los días 8 y 21 de septiembre se detectaron diversos fallos en el suministro eléctrico que da servicio a las farolas. El acto vandálico ha afectado a varias líneas de suministro del alumbrado público, lo que ha provocado que se hayan quedado sin servicio eléctrico muchas calles del polígono.

Tras la realización de la correspondiente inspección técnica, se ha estimado un coste total de reposición de 71.585,78 euros, IVA incluido. El Consistorio ha iniciado ya los trámites para reponer el material sustraído cuanto antes, mientras la Guardia Civil continua con sus pesquisas. La edil aclaró que «debido a la investigación que estaba en curso, tras la denuncia que se interpuso por parte del Consistorio, no hemos podido informar antes de este acto delictivo» . También trasladó su condena por este tipo de actos «que perjudican el interés genera», además de que «comprometen la seguridad y el desarrollo económico».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Más 400 aspirantes inician las pruebas en las oposiciones para cubrir 30 plazas de bombero del Consorcio
  2. 2 Estas son las calles que se quedarán sin luz en la semana del 20 al 24 de octubre en la Región de Murcia
  3. 3

    El primer tranvibús encargado para prestar servicio en Murcia ya se encuentra en las cocheras municipales
  4. 4

    Sofía ya tiene diagnóstico de su enfermedad rara tras 19 años de espera gracias al maratón científico de Murcia
  5. 5 La avenida Juan de Borbón de Murcia sumará una nueva promoción de viviendas: estas son las características del proyecto
  6. 6

    Ultimátum de Arribas a Felipe Moreno: o se cierra la venta ya o se marcha del Cartagena
  7. 7

    La Policía halla en un contenedor al exmarido de la alcaldesa de un municipio valenciano
  8. 8

    El impacto de la dana en el Mar Menor deriva en una guerra científica de cifras y el choque político
  9. 9 Los vecinos de Vistabella, en Murcia, se echan a la calle para protestar: exigen un barrio «más verde, limpio y seguro»
  10. 10

    Unos encapuchados asaltan el restaurante Airemar de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Un robo deja a oscuras el polígono Los Romerales de Jumilla

Un robo deja a oscuras el polígono Los Romerales de Jumilla