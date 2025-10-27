El PSOE exige al SMS medidas urgentes ante la falta de especialistas en el Centro de Jumilla Desde el SMS aseguran que «la asistencia por parte de los especialistas hospitalarios está garantizada para los usuarios de Jumilla»

El grupo municipal socialista de Jumilla ha presentado una moción, que se tratará en el pleno del próximo lunes, para exigir al Servicio Murciano de Salud, en particular del Área V, que «tome medidas urgentes ante la falta de especialistas en el Centro de Jumilla».

Según explican, la iniciativa surge ante el «deterioro progresivo y alarmante del Centro de Especialidades, lo que provoca que la atención sanitaria no se preste en las debidas condiciones. A ello se une la situación de falta de médicos especialistas que se desplazan hasta aquí, y además se está procediendo a reprogramar citas con especialistas de Oftalmología, Digestivo y Cirugía, desplazando a los pacientes al Hospital Comarcal del área de Salud».

El concejal socialista Juan Antonio González, declara que «la excusa de la difícil cobertura de nuestra área de salud, o la falta de especialistas no nos sirve para la toma de esas decisiones que no hacen más que perjudicar a los vecinos de Jumilla, quienes tienen que desplazarse constantemente, incluso para pruebas como el cribado de cáncer de mama».

Por ello, instan a la gerencia del SMS que adopten las medidas oportunas para que «las citas que están reprogramando con Especialistas se sigan prestando en Jumilla, que refuercen el servicio de Especialidades que se viene prestando la localidad, en igualdad de condiciones con el municipio de Yecla y que lleven a cabo las inversiones necesarias para todo lo anterior, tanto en medios materiales, como personales», según subraya González.

Por último, en materia sanitaria, siguen insistiendo en la reivindicación que se viene haciendo durante años de la urgente construcción del anunciado Centro Integral de Alta Resolución (CIAR), «que ponga fin a las deficiencias del actual edificio de titularidad municipal», finaliza el concejal socialista.

Respuesta del SMS

Por su parte, desde el Servicio Murciano de Salud aseguran que «la asistencia por parte de los especialistas hospitalarios está garantizada para los usuarios de Jumilla a través de las consultas prestadas en el centro de especialidades o en el propio hospital». También añaden que «la falta de especialistas es un problema que afecta a todo el territorio nacional y cuya solución está dentro de las competencias del Ministerio de Sanidad. Desde la consejería de Salud de la Región, así como de otras Comunidades Autónomas, se ha solicitado en numerosas ocasiones el diseño de un plan urgente para abordar este importante problema».

Igualmente, apuntan que «el Gobierno regional, a fin de paliar este problema puso en marcha la calificación de «difícil cobertura» en aquellas plazas que tuvieran dificultades para ser cubiertas. A fin de mejorar la asistencia del Área V, todas las plazas de esta Área han sido calificadas de difícil cobertura». Por último, señalan que «la mejora de las infraestructuras sanitarias en Jumilla es también un objetivo de la Consejería de Salud. En este sentido, el Centro Integral de Alta Resolución de Jumilla tiene presupuesto asignado para 2025 de 60.000 euros y en la actualidad se trabaja en la redacción del anteproyecto».

