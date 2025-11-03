El primer tramo de las obras en la carretera del Carche, en Jumilla, se licitará a principios de 2026

Tras muchos años de espera, el consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, anunció este lunes la inversión de dos millones de euros para empezar el acondicionamiento de la carretera del Carche (RM-A15). El consejero, que visitó este lunes Jumilla, dijo que el proyecto se está actualizando y que, cuando este trabajo concluya, se podrá licitar el primer tramo a principios de 2026. Montoro y la alcaldesa, Severa González, se reunieron con empresarios y vecinos de la zona para trasladarles esta información, con la que se saca del cajón esta histórica demanda.

La actuación afectará a una longitud de nueve kilómetros y se ha dividido en tres tramos. La intervención inicial se realizará en un trayecto de 2,9 kilómetros. Los trabajos incluirán la ampliación de la plataforma y el diseño de un nuevo firme. «El primer tramo es la máxima prioridad, y únicamente este trayecto supondrá una importante inversión, por lo que acometeremos los siguientes tramos según la disponibilidad presupuestaria con la que contemos en el próximo ejercicio», explicó Montoro.

El consejero resaltó la importancia de dotar a la RM-A15 de un enlace con la A-33, «que se trata de una infraestructura estatal, por lo que se requiere el compromiso presupuestario del Ministerio de Transportes».

Por otra parte, el titular de Fomento recordó que en 2024 se concluyeron las obras de la carretera de Jumilla al Cuadrado (RM-A11), con una inversión de 1.152.000 euros. La actuación se llevó a cabo en un tramo de más de 20 kilómetros, donde se mejoró el drenaje y se repuso el firme y la señalización.

Asimismo, detalló que pronto se licitará el refuerzo del firme de la carretera de La Celia que llega al límite de la provincia de Albacete. La actuación se llevará a cabo en un tramo de más de dos kilómetros, con una inversión de más de 380.000 euros.

La alcaldesa afirmó que «ya que son muchos años reivindicando la mejora de esta vía» y garantizó la total colaboración del Ayuntamiento de Jumilla para hacer realidad esta «reivindicación histórica».

