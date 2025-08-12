El PP, seguro de la legalidad de la moción aprobada en Jumilla

EP Martes, 12 de agosto 2025, 22:18 Comenta Compartir

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, recalcó este martes que «no hay dudas» en su partido sobre la legalidad de la moción de Jumilla, tras ser preguntada sobre cómo valora que el propio Ayuntamiento de Jumilla haya solicitado un informe técnico sobre la misma. En este sentido, insistió en que la moción «no tiene efectos jurídicos» y recalcó que la resolución aprobada tiene dos puntos: uno en el que se habla de «impulsar las actividades que promocionen la identidad nacional» y otro sobre «una posible reforma de la ordenanza de instalaciones deportivas».

«Quiero hacer un matiz. Las exposiciones de motivos en las mociones ni se votan ni se enmiendan, que es donde todo el mundo ve alguna referencia a una confesión religiosa», afirmó. Más allá de ello, subrayó que el PP «respeta la libertad de culto» y «reivindica el amplísimo y mayoritario bagaje católico» de España. «Creemos que en la moción no se veta nada, ni siquiera se menciona ninguna confesión».

En cambio, la asociación Europa Laica consideró que la iniciativa «demuestra una evidente discriminación hacia los practicantes de religión islámica con respecto a la católica».

Denuncia de Europa Laica

A juicio de la asociación, la moción «incumple el artículo 14 de la Constitución, que impide la discriminación por motivos religiosos». «PP y Vox demuestran que añoran la imposición integrista religiosa de la dictadura franquista y los privilegios del catolicismo, creencia que es de práctica minoritaria en España, del 19,9% según el CIS».