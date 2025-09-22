La peatonalización de la calle Cánovas de Jumilla queda fuera del plan de mejora turística

El PSOE eleva sus críticas contra la gestión política del gobierno local del PP respecto del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) de Jumilla, ... financiado con fondos europeos 'Next Generation'. Dotado inicialmente con 3 millones de euros, más IVA, y que se presentó en febrero de 2023, ha sido modificado con el gobierno de Severa González (PP). Entre las actuaciones que quedan fuera tras la reciente presentación de la ejecución del PSTD destaca el acondicionamiento y peatonalización de la calle Cánovas, valorada en 750.000 euros, junto al Plan Director de Coimbra del Barranco Ancho, programas de 'mentoring' y aceleración de empresas turísticas. La portavoz socialista, Juana Guardiola, denuncia que la justificación de la alcaldesa para eliminar la obra de Cánovas, un supuesto solapamiento con otras obras subvencionadas, las avenidas de Levante y Reyes Católicos y falta de tiempo, «no se sostiene, ya que ninguna de esas otras actuaciones se ha ejecutado y lo sabía y, además, el Ministerio autorizó una ampliación del plazo de ejecución hasta marzo de 2026, lo que habría permitido completar el proyecto».

Mientras, la portavoz del PP, Mari Carmen Cruz, asegura que «tras consultarlo con los técnicos, vistos los plazos de ejecución de la subvención y tras estudiar ciertos aspectos con vecinos afectados, se ha tomado la mejor decisión posible, entre todos». Afirma que «si ha habido algún cambio ha sido consensuado y se trata de proyectos muy positivos, que han sido bien recibidos».

La edil subraya que «seguimos trabajando para que los proyectos que se ejecutan y se llevan a cabo cumplan con las expectativas de los vecinos y den respuesta a necesidades reales de los jumillanos. Así somos nosotros, así trabajamos y así intentamos que sea, con consenso y con responsabilidad. Al contrario que el PSOE y su portavoz, que tienen una capacidad de consenso nula, si no es lo que ellos han elegido o decidido, ya no les gusta». Y añade que «la estrategia de criticar todo por criticar no es lo mejor para Jumilla y para los jumillanos, ellos si no pueden ponerle el sello de 'gestión socialista' se enfadan y critican todo».

Por último, afirma que «otra vez ha quedado demostrado que todo lo que no se hace, decide o elige la señora Guardiola no es de su agrado. Nosotros, desde el PP si hay una propuesta beneficiosa, nos sumaremos a ella venga de donde venga y la financie quien la financie».