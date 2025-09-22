La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de la calle Cánovas de Jumilla. Ayto.

La peatonalización de la calle Cánovas de Jumilla queda fuera del plan de mejora turística

El PSOE critica que se eliminen proyectos «clave», pero el PP avala los cambios por consenso

M. C. Cañete

Lunes, 22 de septiembre 2025, 22:45

El PSOE eleva sus críticas contra la gestión política del gobierno local del PP respecto del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) de Jumilla, ... financiado con fondos europeos 'Next Generation'. Dotado inicialmente con 3 millones de euros, más IVA, y que se presentó en febrero de 2023, ha sido modificado con el gobierno de Severa González (PP). Entre las actuaciones que quedan fuera tras la reciente presentación de la ejecución del PSTD destaca el acondicionamiento y peatonalización de la calle Cánovas, valorada en 750.000 euros, junto al Plan Director de Coimbra del Barranco Ancho, programas de 'mentoring' y aceleración de empresas turísticas. La portavoz socialista, Juana Guardiola, denuncia que la justificación de la alcaldesa para eliminar la obra de Cánovas, un supuesto solapamiento con otras obras subvencionadas, las avenidas de Levante y Reyes Católicos y falta de tiempo, «no se sostiene, ya que ninguna de esas otras actuaciones se ha ejecutado y lo sabía y, además, el Ministerio autorizó una ampliación del plazo de ejecución hasta marzo de 2026, lo que habría permitido completar el proyecto».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Elevan a naranja el aviso por tormentas en varios puntos de la Región de Murcia
  2. 2 Detenidos tres de los presuntos autores de la estafa de medio millón de euros al Ayuntamiento de Torre Pacheco
  3. 3 Un vergel de marihuana balcánica oculto en un antiguo taller de Murcia
  4. 4 Arrestan a un menor por el asesinato por encargo de un hombre en Fuengirola
  5. 5

    El alcalde de Cieza pierde la cuestión de confianza y abre la puerta a un acuerdo entre PSOE y Vox para echarlo
  6. 6

    Pequeñas bodegas para grandes vinos: la artesanía de la viticultura en la Región de Murcia
  7. 7

    Los hogares murcianos concentran la mitad de su riqueza en la vivienda
  8. 8

    La jueza investiga al ingeniero de Teatre por el fuego en la discoteca
  9. 9

    Un incidente de dos helicópteros en la Región ayudó a mejorar la lucha aérea contra el fuego en España
  10. 10

    La dificultad para renunciar al coche frena el cambio en la movilidad en Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La peatonalización de la calle Cánovas de Jumilla queda fuera del plan de mejora turística

La peatonalización de la calle Cánovas de Jumilla queda fuera del plan de mejora turística