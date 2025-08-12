La ofrenda de uvas y el primer mosto llenan la vendimia de Jumilla de fiesta La Pisaora de Honor fue la periodista Encarna Talavera, tras depositar los frutos en el lagar más de un millar de miembros de las 29 peñas

Es uno de los actos más simbólicos de la Fiesta de la Vendimia de Jumilla. El jardín de la Glorieta reunió este martes por la tarde a cientos de personas que quisieron disfrutar en directo de la Ofrenda de Uvas y Pisá del Primer Mosto, que representa la forma tradicional de elaborar el vino. De hecho, es el primero del año en toda España. Un proceso que comenzó con el depósito de las uvas en el lagar por parte de más de un millar de miembros de las peñas, entre los que hubo personas de todas las edades –algunos con tan solo semanas de vida–, pertenecientes a los 29 colectivos participantes.

Los 'pisaores' procedieron al primer estrujado de la uva a ritmo de los cantos y bailes del Grupo de Coros y Danzas Francisco Salzillo. Este año se contó como Pisaora de Honor con la periodista Encarna Talavera, presentadora de la televisión autonómica 7RM.

Una vez pisados los 1.200 kilos de uva, vendimiados por la mañana en el paraje Estrecho Marín de Bodegas Viña Elena, el proceso continuó separando los hollejos del zumo, que pasó al prensado artesanal en una pila de cofines de esparto, ensamblada en el husillo, eje central labrado en tornillo, y rematado por el castillo (bloques de madera escuadrados para no desequilibrar la presión). El elaborador aplicó presión en este curioso artilugio para lograr este primer mosto, que fue bendecido por el padre franciscano José María Roncero y se presentó a la imagen del Niño de las Uvas, obra del escultor jumillano Mariano Spiteri.

El preciado líquido fue repartido entre los asistentes, que brindaron por una buena vendimia y una mejor cosecha. Al acto, organizado por la Federación de Peñas, asistieron colectivos festeros y organismos vinícolas, así como representantes de delegaciones festeras procedentes de Murcia, Alzira, Denia, Gandía, Elda, Yecla, Pinoso, Monóvar, Alicante, San Vicente de Raspeig, Valencia, Petrer y Algueña, entre otros.

Temas

Jumilla