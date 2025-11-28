La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El nuevo depósito de aguas de Jumilla garantiza una reserva de 24 horas para la población

M. Carmen Cañete

Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:10

La empresa mixta Aguas de Jumilla, compuesta por el Ayuntamiento (51%) y Veolia (49%), cumple su 25 aniversario. Lo hace con un nuevo depósito, que ha costado 1.180.000 euros y está situado en la carretera del Castillo. Tiene capacidad para 3.500 metros cúbicos, lo que garantiza una reserva que duplicará el potencial de abastecimiento a la población. Se pasará de 12 horas a 24 horas, en caso de corte en el suministro. La gerente de la sociedad, María Dolores Melgarejo, explicó que las instalaciones darán servicio en breve. «Se están realizando las gestiones con Sanidad, se debe hacer una limpieza y desinfección y, cuando se tengan todos los informes favorables, se podrá llenar», indicó.

La compañía organizó un acto al que asistieron la alcaldesa, Seve González, y una amplia representación de la sociedad jumillana, incluidos componentes de empresas y de colectivos sociales y festeros.

«Este aniversario es el primer paso para otro cuarto de siglo. El pasado año aprobamos la prórroga del contrato por otros 25 años. Aguas de Jumilla es un referente en la Región de Murcia en cuanto a gestión del ciclo integral del agua», manifestó González. Y Juan José Alonso, representante de Veolia, puso de relieve que «esta empresa es un ejemplo de éxito de la participación público-privada».

