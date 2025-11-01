Matavendimia, con solo cuatro ediciones, se consolida como evento de referencia en el Sureste español Se llevaron a cabo más de 40 actividades, con miles de visitantes de Jumilla, Región de Murcia, Castilla- La Mancha y de países como Suecia, Alemania, Reino Unido y Bélgica

Como se sabe, en Jumilla tradicionalmente cuando acaban las labores de recogida de la uva, se celebra la matavendimia y ese momento se ha convertido ahora en todo un acontecimiento que se comparte con jumillanos y visitantes y en el que se muestra parte de la cultura, las tradiciones, el vino y la gastronomía de esta tierra. Después de cuatro ediciones exitosas, este evento que se posiciona como uno los encuentros vitivinícolas de referencia en el sureste español.

El Consejo Regulador de la DOP Jumilla hace un balance muy positivo. Su presidente, Silvano García, destaca que ha sido «una edición con 40 actividades, con talleres, catas, visitas a bodegas y a la ciudad, uniendo vino, gastronomía, música, historia y enoturismo; un evento que se ha consolidado en el Mediterráneo». También aprovechó el evento para invitar a visitar el territorio de la DOP Jumilla de nuevo durante este mes de noviembre, en el que comenzarán las Jornadas Gastronómicas de la Ruta del Vino Jumilla, y poder saborear la gastronomía local y vinos de las bodegas asociadas a la Ruta.

Por su parte, para la alcaldesa de Jumilla, Seve González, «Jumilla ha vuelto a demostrar que aquí el vino es parte de nuestro patrimonio cultural. La Matavendimia de este año ha sido un éxito, contando con una participación masiva, que ha llenado nuestras calles de vida y orgullo por lo nuestro».

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, estuvo presente en la inauguración, junto con Francisco José González Zapater, secretario general de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y pesca, y Fulgencio Pérez, director general de Industria Alimentaria y Asociacionismo Agrario. «Con esta feria conseguimos seguir acercando el trabajo del sector vitivinícola a la sociedad. Los vinos de Jumilla hoy son mundialmente conocidos gracias al trabajo que se hace desde la DOP Jumilla. A su apuesta por la calidad y por la decidida promoción de la singularidad de su uva autóctona, la Monastrell, como variedad única capaz de expresar el carácter de este territorio», destacó la consejera.

La madrina de este año ha sido la periodista de La 7 Encarna Talavera: «Cuando alzamos una copa de Jumilla, alzamos también la historia de nuestras familias, el sacrificio de nuestros abuelos, la sabiduría de los viticultores, la pasión de los enólogos y la ilusión de un pueblo. Por eso, Matavendimia, no es un final, es el inicio de una nueva esperanza, el trabajo se convierte en celebración, y la tierra, en gratitud».

Así, a lo largo de dos jornadas se ha podido disfrutar del Corro Espartero, de la actuación de Coros y Danzas Francisco Salzillo de Jumilla o la incorporación de la Asociación de Artesanos de Jumilla. También se ha contado con la colaboración de la DOP Queso de Murcia y Queso de Murcia al vino y el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (Imida), que ofrecieron talleres y catas. Otra de las actividades más valoradas fue el primer concurso de cata a ciegas, modalidad individual y por parejas. Resultó un éxito de organización, cubriéndose todas las plazas disponibles. Sobresale la impecable organización de Joaquín Salamero, jefe del panel de cata del CRDOP Jumilla. Los ganadores, fueron, en la categoría individual: Raquel López Montiel, y en la categoría por parejas: Esther Salar Molina y Santos Sevilla Cecilia.

Visitas a bodegas

Además, Matavendimia propuso a los visitantes conocer a 18 bodegas DOP Jumilla, que dieron a degustar sus vinos y realizaron actividades de enoturismo. Todo esto maridado con los productos típicos de la zona que ofrecieron diferentes establecimientos gastronómicos. También hubo visitas guiadas por el municipio y subida al castillo. La parte musical la pusieron Karlan, Karmento, Jaleos DJ, Daft Bass y Jutxa DJ.

La Feria está organizada por el Consejo Regulador DOP Jumilla en colaboración con el Ayuntamiento de Jumilla, la Consejería de Turismo de la Región de Murcia a través de ITREM, Ruta del Vino Jumilla y Federación de Peñas de la Fiesta de la Vendimia de Jumilla.