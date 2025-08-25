Luz verde al nuevo edificio de la Policía Local de Jumilla por 2 millones La Junta de Gobierno aprueba el proyecto para este equipamiento de seguridad, así como el expediente del mercado de abastos provisional

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jumilla ha aprobado en sus últimas sesiones una serie de expedientes destinados a modernizar infraestructuras municipales y continuar con proyectos relevantes para la ciudadanía, así como reforzar la atención social. Entre las iniciativas destaca el proyecto para la construcción del nuevo edificio de la Policía Local de Jumilla que se llevará a cabo con una inversión de 2.042.655 euros. En esta línea, se siguen dando pasos administrativos previos al inicio de las obras de esta infraestructura clave para la seguridad ciudadana en el municipio.

Entre otros asuntos aprobados también sobresale el inicio del expediente para la construcción de un edificio provisional para el mercado de abastos con una inversión de 288.093 euros, así como la prórroga de contratos de atención en museos, castillo y oficina de turismo, la aceptación de subvenciones culturales, la aprobación del plan de seguridad de las obras del mercado, licencias urbanísticas, así como diversos expedientes de segregación de fincas y responsabilidades patrimoniales.

Otro de los asuntos aprobados ha sido la memoria valorada para las obras que conectarán el casco urbano con el Jardín Botánico en la Estacada. Esta intervención facilitará un acceso más seguro y accesible al espacio natural, favoreciendo al mismo tiempo el uso de medios de transporte sostenibles.

Servicio de ayuda a domicilio

Asimismo, entre otros puntos destacados aprobados se encuentra el inicio del expediente para la contratación del servicio de ayuda a domicilio en fines de semana y días festivos, orientado a personas mayores y dependientes

Temas

Jumilla