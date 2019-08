«Hemos logrado confeccionar un programa bastante interesante de artistas y eventos» Concejal de Deportes, Festejos y Seguridad Ciudadana G. LÓPEZ. jumilla Jueves, 8 agosto 2019, 01:50

José Antonio Jiménez Hammond fue nombrado concejal de Deportes, Festejos y Seguridad Ciudadana hace poco más de un mes y ya se ha enfrentado al reto de programar las fiestas.

¿La organización de las fiestas ha sido todo un reto?

-Dentro del organigrama de la organización no solo está implicada la Concejalía de Festejos. Está al frente, pero en constante contacto con Turismo, Servicios, Cultura o Seguridad Ciudadana. No solo es importante la imagen exterior, hay una parte que no se ve, pero es igual de necesaria. Desde el día siguiente de tomar posesión me puse, junto a la concejal de Cultura, Pilar Martínez, mano a mano para cuadrar artistas y eventos. Es complicado contratar en estas fechas porque gran parte de los municipios de España están en fiestas pero, al final, tenemos un programa bastante interesante para disfrutarlo.

¿Cómo se eligen las actuaciones musicales?

-Para cuadrar actuaciones hay que estar a expensas de la oferta de los grupos. Como he comentado, en estas fechas es difícil conseguir lo que todos quieren, pero yo veo un cartel muy variado para disfrutarlo. El tributo a Hombres G reunirá a un público muy diverso, La Pegatina será un bombazo y animo a la gente a que vaya porque se lo va a pasar genial, y el concierto de la Coral Canticorum, con 160 músicos, será increíble. También destacan la actuación infantil de la Asociación Musical Julián Santos y Drilo, sin olvidarnos del tributo a Queen para los más rockeros.

¿Cuál es el presupuesto de las fiestas patronales?

-El cómputo general oscila entre los 150.000 y 180.000 euros, aunque a falta de algunos conceptos anuales por añadir. Este importe no incluye las subvenciones a los colectivos festeros.

¿Beneficia la unión de las áreas de Deportes y Festejos?

-Al final son casi todas las concejalías trabajando juntas y el programa deportivo también ha podido ser muy diverso. Tenemos bádminton el sábado y tenis de mesa con personas que vienen de fuera y se interesan mucho por esta disciplina. Y este año hemos incluido una exhibición 4x4 con la Asociación Ocio y Aventura, en los aledaños del Polideportivo Municipal. Destacaría también la 41 edición del cross Fiestas del Vino, con las inscripciones abiertas desde hace varias semanas. Muchas personas participan el 15 de agosto en este circuito urbano.