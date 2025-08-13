Jumilla vibra con sus Fiestas Patronales y de la Vendimia en un ambiente de tradición, vino y absoluta normalidad
El municipio afronta sus días grandes con la Cabalgata Tradicional y la esperada Gran Cabalgata del Vino como colofón festivo
Gustavo López
Miércoles, 13 de agosto 2025, 21:32
Jumilla vive con intensidad y orgullo sus Fiestas Patronales y de la Vendimia, que comenzaron el pasado viernes, 8 de agosto, y que han devuelto a sus calles el color, la alegría y la identidad cultural de un pueblo que celebra en agosto lo mejor de su historia y su presente.
Tras superar el ecuador de las fiestas, se han vivido ya momentos muy significativos, como la 44 edición del Festival Nacional de Folklore Ciudad de Jumilla, que ha vuelto a demostrar que la tradición sigue siendo una seña de identidad viva en el municipio. Grupos de folclore llegados desde distintos puntos de España han llenado de música y danzas la ciudad, además del concierto de los murcianos Maestro Espada.
Dentro del calendario de la Fiesta de la Vendimia, ya se ha celebrado la Cabalgata Infantil y el emblemático acto de extracción del primer mosto de España, una tradición única que marca simbólicamente el inicio de la vendimia. Ambos eventos han contado con una destacada participación ciudadana y un ambiente festivo que ha reafirmado la fuerza de esta celebración en el imaginario jumillano.
Recta final con la Cabalgata Tradicional, el día de la Patrona y la Gran Cabalgata del Vino
Hoy jueves, Jumilla acoge uno de los eventos más esperados: la Cabalgata Tradicional, que recorrerá las calles del municipio con el aroma a vino y el entusiasmo contagioso de peñas, vecinos y visitantes. Es una representación viva de lo que Jumilla es en agosto: hospitalidad, vendimia, alegría, y, sobre todo, cultura vitivinícola.
Mañana, viernes 15, será el día más solemne donde todos los actos se celebran en torno a la Virgen de la Asunción, Patrona de la Ciudad del Vino. Actos que comenzarán con una 'despertá' a primera hora de la mañana, la misa oficial de la Patrona y la solemne procesión por las calles del municipio cuando caiga la noche.
La Gran Cabalgata del Vino, prevista para el sábado, supondrá el broche final a unas fiestas vividas con intensidad y absoluta normalidad. Cerca de 30 peñas participantes convertirán las calles en un río de vino, música y diversión, bajo estrictas medidas de seguridad y con un dispositivo especial coordinado por el Ayuntamiento de Jumilla. Todo a partir de las 17.30 horas.
Durante estos días tanto vecinos de Jumilla como visitantes disfrutan de una experiencia festiva segura, participativa y representativa del carácter del municipio. Desde el Ayuntamiento también se ha reforzado la presencia de servicios de limpieza, atención sanitaria y control de tráfico, para que todo se desarrolle con fluidez.
Con cada acto, Jumilla refuerza su apuesta por unas fiestas que son patrimonio cultural, motor turístico y punto de encuentro para miles de personas. La tradición, el folclore, la fe y el vino se convierten en hilo conductor de una programación que ha sabido conjugar respeto por la historia con innovación y atractivo para públicos de todas las edades.
