Jumilla celebra el evento agrario más importante del Levante Es la Feria Agrícola, que se inició con el desarrollo de unas jornadas técnicas y este sábado fue la inauguración oficial. Este domingo será el concurso de habilidad con tractor y remolque y la clausura

Tras las jornadas técnicas celebradas en la tarde del viernes, este sábado se inauguraba oficialmente la Feria Agrícola de Jumilla, que tiene como recinto el Paseo Poeta Lorenzo Guardiola y que se celebra bajo el lema «Sembrando futuro, cultivando Jumilla». Toman parte más de 30 expositores: concesionarios y distribuidores de tractores, aperos, maquinaria, talleres y expertos en el sector. Además, están presentes los sindicatos agrarios, instituciones y empresas de servicios.

En las jornadas técnicas del viernes se trataron temas como la nutrición eficiente, la llegada de la turba a la agricultura, agricultura sostenible, los seguros agrarios o la llamada agricultura 4.0. Ya en la inauguración, se contó con la asistencia de distintas autoridades locales y regionales, entre ellas, Ana García, directora general de Política Agraria Común, la alcaldesa de Jumilla, Seve González, el concejal de Agricultura, Antonio Pérez y otros concejales de la corporación, así como representantes de los sindicatos agrarios COAG, UPA y Asaja.

En la inauguración, Antonio Pérez destacó que «la Feria Agrícola convierte a Jumilla en epicentro del sector de la Región de Murcia y de la comarca y es un evento que ya ocupa un lugar destacado y preferente en el calendario del sector agrario, se muestran una gran cantidad de novedades, marcas, maquinaria e innovaciones que vienen muy bien a los agricultores», dijo el concejal de Agricultura.

Por su parte, la alcaldesa destacó el compromiso que mantiene el Ayuntamiento de Jumilla con la Agricultura, mientras que la directora general de la PAC felicitó a los participantes y a los jumillanos por contar con un evento «de este nivel», destacó.

En este mismo acto, se entregó el premio Feria Agrícola 2025, un reconocimiento que este año ha recogido los responsables de la empresa Finca Toli, los hermanos Pedro y Agustín Carrión, por su trabajo innovador y apuesta por nuevos cultivos en la zona como es el caso de las cerezas, de lo que fueron pioneros, «un ejemplo de visión y esfuerzo y que queremos reconocer públicamente», subrayó el concejal.

Por su parte, desde Finca Toli agradecieron este reconocimiento y se lo dedicaron a su familia, a los trabajadores de su empresa y a todos los agricultores de Jumilla, «sobre todo a los del secano que sufren doblemente».

A continuación, la comitiva realizó un recorrido por todos estanes de las empresas y organismos expositores, y se entregó el premio al mejor estand 2025 que este año ha recaído en Agrimulsa del Grupo Buitrago, que representa a la marca New Holland.

Para la jornada de este domingo, la feria abre sus puertas a las 10 y destaca la celebración del VIII Concurso de Habilidad con Tractor y Remolque, en el que se entregarán premios en metálico a los ganadores. Además, este año, con el fin de dar una mayor visibilidad y fomentar los productos locales, así como a empresas y nuevas actividades, habrá degustaciones y demostraciones a lo largo de todo el fin de semana. La feria se clausurará a las 15 horas.

