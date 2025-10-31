Una 'invasión zombie', cine y dos 'escape rooms' para celebrar Halloween en Jumilla Solo una de las actividades programadas para el fin de semana requiere de entrada

LA VERDAD Viernes, 31 de octubre 2025, 00:48 Comenta Compartir

La Concejalía Jumilla Joven ha preparado un mes de noviembre cargado de actividades dirigidas a la población joven del municipio, combinando propuestas lúdicas y formativas con el objetivo de fomentar el ocio saludable, participativo y accesible. El concejal responsable del área, Álvaro Soriano, recalcó que «todas las actividades, salvo una, son gratuitas».

La programación comienza el hoy con el especial Cine de Halloween en el Conservatorio de Música, donde se proyectan dos películas en horario de tarde-noche: 'Hotel Transilvania', para todos los públicos, y 'Horror Park', pensada para los más valientes. Ese mismo día, la plaza de la Alcoholera será escenario de un 'escape room' inspirado en el universo de 'Saw', así como un taller de maquillaje de 13 a 16 años.

El domingo día 2, el nuevo Local Joven, ubicado en la calle Cura Abellán, acogerá 'otro escape room' denominado 'La mujer en el tiempo', una actividad por grupos que permitirá a los participantes viajar a través de distintas épocas para descubrir hitos relevantes protagonizados por mujeres. La programación culminará con uno de los eventos más esperados del mes: 'Viral Zombie', una experiencia inmersiva que se desarrollará el sábado 22 de noviembre desde las 23 horas hasta las 4 de la madrugada. En ella, los participantes deberán sobrevivir a un apocalipsis que tomará las calles de Jumilla. A diferencia del resto de actividades, esta propuesta requiere entrada de pago, disponible tanto 'online' como en el kiosko de La Paraeta.

Junto a estas actividades de carácter lúdico, el mes de noviembre también incluye el Taller de Cocina con Estilo, programado para los días 9, 16 y 23 en la pedanía de La Alquería.

Temas

Halloween

Jumilla