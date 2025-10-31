La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una 'invasión zombie' en una imagen de archivo. V.V. /AGM

Una 'invasión zombie', cine y dos 'escape rooms' para celebrar Halloween en Jumilla

Solo una de las actividades programadas para el fin de semana requiere de entrada

LA VERDAD

Viernes, 31 de octubre 2025, 00:48

Comenta

La Concejalía Jumilla Joven ha preparado un mes de noviembre cargado de actividades dirigidas a la población joven del municipio, combinando propuestas lúdicas y formativas con el objetivo de fomentar el ocio saludable, participativo y accesible. El concejal responsable del área, Álvaro Soriano, recalcó que «todas las actividades, salvo una, son gratuitas».

La programación comienza el hoy con el especial Cine de Halloween en el Conservatorio de Música, donde se proyectan dos películas en horario de tarde-noche: 'Hotel Transilvania', para todos los públicos, y 'Horror Park', pensada para los más valientes. Ese mismo día, la plaza de la Alcoholera será escenario de un 'escape room' inspirado en el universo de 'Saw', así como un taller de maquillaje de 13 a 16 años.

El domingo día 2, el nuevo Local Joven, ubicado en la calle Cura Abellán, acogerá 'otro escape room' denominado 'La mujer en el tiempo', una actividad por grupos que permitirá a los participantes viajar a través de distintas épocas para descubrir hitos relevantes protagonizados por mujeres. La programación culminará con uno de los eventos más esperados del mes: 'Viral Zombie', una experiencia inmersiva que se desarrollará el sábado 22 de noviembre desde las 23 horas hasta las 4 de la madrugada. En ella, los participantes deberán sobrevivir a un apocalipsis que tomará las calles de Jumilla. A diferencia del resto de actividades, esta propuesta requiere entrada de pago, disponible tanto 'online' como en el kiosko de La Paraeta.

Junto a estas actividades de carácter lúdico, el mes de noviembre también incluye el Taller de Cocina con Estilo, programado para los días 9, 16 y 23 en la pedanía de La Alquería.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a un camionero en Molina por conducir erráticamente, drogado y agredir a tres guardias civiles
  2. 2

    Las oposiciones de Mazarrón derivan en un cruce de denuncias y en una bronca política: «O me das las preguntas para mi nuera o la lío»
  3. 3 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  4. 4

    Descubre el restaurante de Murcia que va a dar que hablar en los próximos meses
  5. 5 Arribas cierra la compra del Cartagena y pone fin a la era Belmonte
  6. 6

    El PP contiene el aliento ante la amenaza de que decaiga su decreto de vivienda
  7. 7 Aplazan el desahucio de una vecina de Alcantarilla: «Estoy pasando el peor año de mi vida»
  8. 8 Teresa Álvarez, nueva jueza decana de Cartagena
  9. 9 Liberan la mayor tortuga boba registrada en la Región de Murcia en la cala de Calnegre, en Lorca
  10. 10

    Vox votará en contra del decreto de vivienda asequible de la Región de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Una 'invasión zombie', cine y dos 'escape rooms' para celebrar Halloween en Jumilla

Una &#039;invasión zombie&#039;, cine y dos &#039;escape rooms&#039; para celebrar Halloween en Jumilla