Un hombre prende fuego a su vivienda en el Barranco de los Mineros de Jumilla El incendio se propagó por el barranco, pero por fortuna fue extinguido unas horas después

Mari Carmen Cañete Martes, 19 de agosto 2025, 14:33 Comenta Compartir

A las 21.19 horas de la noche de este lunes el 112 recibió el aviso de un incendio en el Barranco de los Mineros de Jumilla, concretamente en el Distrito Tercero, 162. Hasta el lugar se trasladaron miembros de la Policía Local, bomberos y Guardia Civil. Estando en el sitio del fuego, un hombre declaró a los agentes haber sido el autor del incendio en su propia vivienda. Los motivos hasta el momento se desconocen.

El fuego se propagó por el barranco, pero por fortuna fue extinguido unas horas después y solo hubo que lamentar daños materiales. La Guardia Civil se hizo cargo de las diligencias oportunas.

Por otro lado, media hora antes, sobre las 20.48 de la misma noche de ayer, el 112 recibía una llamada alertando del descubrimiento de un cadáver en una casa situada en calle Nuestra Señora de Fátima, 63, bajo. La llamada de alerta fue realizada por los compañeros de casa del fallecido que, al parecer, se había suicidado. Se trata de un varón de origen marroquí de 45 años.