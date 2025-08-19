La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La vivienda en llamas. Siete Días

Un hombre prende fuego a su vivienda en el Barranco de los Mineros de Jumilla

El incendio se propagó por el barranco, pero por fortuna fue extinguido unas horas después

Mari Carmen Cañete

Martes, 19 de agosto 2025, 14:33

A las 21.19 horas de la noche de este lunes el 112 recibió el aviso de un incendio en el Barranco de los Mineros de Jumilla, concretamente en el Distrito Tercero, 162. Hasta el lugar se trasladaron miembros de la Policía Local, bomberos y Guardia Civil. Estando en el sitio del fuego, un hombre declaró a los agentes haber sido el autor del incendio en su propia vivienda. Los motivos hasta el momento se desconocen.

El fuego se propagó por el barranco, pero por fortuna fue extinguido unas horas después y solo hubo que lamentar daños materiales. La Guardia Civil se hizo cargo de las diligencias oportunas.

Por otro lado, media hora antes, sobre las 20.48 de la misma noche de ayer, el 112 recibía una llamada alertando del descubrimiento de un cadáver en una casa situada en calle Nuestra Señora de Fátima, 63, bajo. La llamada de alerta fue realizada por los compañeros de casa del fallecido que, al parecer, se había suicidado. Se trata de un varón de origen marroquí de 45 años.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El final de la ola de calor en la Región de Murcia ya tiene fecha: los termómetros caerán diez grados y volverá la lluvia
  2. 2 Declarados varios incendios en Cieza, Moratalla y Abarán tras la caída de rayos
  3. 3 Polémica en Cabo de Palos por los insultos a Pedro Sánchez durante la celebración de la cucaña
  4. 4 El último día de la ola de calor se ceba con la Región de Murcia: estas son las localidades que superan los 44 grados
  5. 5 «Es el momento de poner ese punto final»: Mari Carmen Moreno deja la alcaldía de Águilas y abandona la política
  6. 6 Muere la mujer que fue retenida durante doce días por su pareja en Valencia
  7. 7 Carlos Alcaraz, campeón en una final fugaz en Cincinnati
  8. 8 Estas son las calles que se quedarán sin luz entre el 18 y el 22 de agosto en la Región de Murcia
  9. 9 Arrestada por golpear en la cara a un médico en Urgencias del hospital de Molina
  10. 10 Largas colas en el Mudem de Molina para conseguir las últimas entradas para el B-Side

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Un hombre prende fuego a su vivienda en el Barranco de los Mineros de Jumilla

Un hombre prende fuego a su vivienda en el Barranco de los Mineros de Jumilla