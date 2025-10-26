La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La Fundación Itara de Jumilla regresa a Guinea Ecuatorial para realizar 380 operaciones

M. C. Cañete

Domingo, 26 de octubre 2025, 21:59

La Fundación Itara regresó a Guinea Ecuatorial para dar continuidad a su proyecto sanitario, en una campaña eminentemente para realizar 380 operaciones a 307 pacientes de población especialmente vulnerable y con muy difícil acceso a la atención quirúrgica.

El equipo, desplazado a la zona desde el 27 de septiembre al 12 de octubre, estuvo integrado por un total de 25 profesionales, especialistas en Cirugía General, Cirugía Pediátrica, Cirugía Plástica, Ginecología, Anestesia y Enfermería, reforzando tanto la actividad quirúrgica como la seguridad del paciente en todo el proceso perioperatorio. La misión contó con presencia jumillana: los profesionales José Gil Martínez y María Pilar Abellán Cañadas se incorporaron al equipo, contribuyendo a todas las fases del operativo y representando el compromiso solidario de Jumilla con la salud global.

Como novedad, Itara implementó un proyecto de colaboración con la Universidad Afro-Americana de África Central que permitó a estudiantes de últimos cursos de Medicina complementar su formación participando de forma supervisada en la labor asistencial y en seminarios y clases prácticas desarrollados durante la campaña. «El objetivo ha sido llevar cirugía segura donde más se necesita y, a la vez, fortalecer capacidades locales formando a los futuros médicos», subrayan desde la fundación, al tiempo recalcan que «El vínculo con AAUCA nos permite que el impacto perdure más allá de cada misión».

