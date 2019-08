«Estas fiestas son de todos y juntos debemos disfrutarlas» La alcaldesa Juana Guardiola y el edil José Antonio Jiménez. SDJ Alcaldesa del Ayuntamiento de Jumilla GUSTAVO LÓPEZ. JUMILLa Jueves, 8 agosto 2019, 01:50

La Feria y Fiestas de Jumilla se inaugurarán mañana viernes por parte de las autoridades y colectivos festeros. Como antesala, esta noche se celebra la 20 Fiesta de Exaltación del Vino y el brindis colectivo que se realizará a medianoche. Por ello, la alcaldesa de Jumilla, Juana Guardiola, y el concejal de Festejos, Deportes y Seguridad Ciudadana, José Antonio Jiménez, analizan los aspectos organizativos destacados.

¿Cómo ha evolucionado la Exaltación del Vino en estos veinte años?

-Este año es un aniversario especial. Son ya veinte años realizando en Jumilla la Exaltación del Vino y parece que fue ayer cuando se empezó muy tímidamente. De hecho, se inició en la Plaza de Santa María con un aforo mucho más reducido del que tenemos hoy en día y el devenir de los años nos hizo buscar un espacio más grande. Es un aniversario especial y fijo de la 'preferia' jumillana. Yo digo que es la inauguración oficiosa. Siempre se agotan las entradas. Este año el aforo está completo de nuevo (1.200 personas) y espero que se celebre con la brillantez de años anteriores. Buscamos llamar la atención sobre Jumilla en una noche de verano en la que se celebran este tipo de actos en muchas ciudades europeas. Jumilla es la Ciudad del Vino, tenemos una cultura característica con muchísima trayectoria y somos un destino turístico más que reconocido. Nuestro vino es un magnifico embajador.

«La característica principal del programa es la calidad de sus eventos»

La glosa al vino la hará un jumillano. ¿Un guiño a la tierra?

-Yo creo que debemos acostumbrarnos a poner en valor y reconocer a todos los jumillanos. Tenemos la suerte de tener muchos de gran valía y Diego Cutillas es uno de ellos. Es un prestigioso enólogo, secretario de la Asociación Murciana de Enólogos durante muchos años, amante de la cultura del vino y presente en todas las ediciones. Es un extraordinario modo de celebrar este vigésimo aniversario y buscamos reconocer la valía de los jumillanos en este mundo. Él está muy bien valorado en el sector y creo que hará una glosa muy sentida que va a gustar a todos.

¿La organización de las fiestas ha sido contra reloj?

-Los años en los que hay elecciones se afronta el hándicap de la escasez de tiempo, además del aumento de la rigidez en los procesos de contratación. A pesar de ello, ya está todo dispuesto para que en pocas horas la Feria y Fiestas de Jumilla vuelva a celebrarse y haya momentos de encuentros, de diversión y de alegría. Por otro lado, es una labor del municipio también invertir en turismo y promoción, para que lo que hagamos aquí no se quede solo entre los jumillanos y se conozca más allá y mejor, como ya sucede.

¿Son fiestas peculiares por contar con diferentes colectivos?

-La principal característica de nuestras fiestas es su calidad y lo importantes que son los eventos que se celebran. No es nada normal que un municipio de nuestro tamaño tenga cada día un desfile o cabalgata, con todo lo que eso conlleva en preparación y trabajo durante y después del acto. No se es consciente de lo complejo que es organizar una feria como esta. A veces hay solapamientos inevitables porque son varios colectivos creciendo en actividades, porque hay un colectivo que este año ha realizado incluso más actividades. Es muy complicado encajarlo todo. Igual es cuestión de barajar alguna otra opción que posibilite el crecimiento general.

¿Cuál es la implicación del Ayuntamiento en estas fiestas?

-Fiestas como las de Jumilla no hay. La implicación es total. En otros pueblos pueden traer una actuación muy espectacular, pero solo eso. No tienen la riqueza que tienen nuestras fiestas, con todas las actividades que organiza la Federación de Peñas de la Fiesta de la Vendimia, el mejor Festival Nacional de Folklore de España, las fiestas de Moros y Cristianos y el propio Ayuntamiento. Esto no lo tiene nadie. La dificultad organizativa y la variedad, y todo lo que se hace aquí mañana, tarde y noche las hace únicas. Los colectivos festeros tienen subvención directa pero, además, el Ayuntamiento cubre otros gastos. Lo mismo sucede con el resto de colectivos; la iluminación, limpieza, acondicionamiento de espacios, traslados de enseres o montajes son necesidades que cubre el Ayuntamiento. Atendemos un montón de necesidades que queremos cuantificar también, porque parece que si no hay entrega de dinero en efectivo no se valora igual. Y todo es dinero y sale de la partida de Festejos. Tenemos unas fiestas fabulosas, pero gracias al esfuerzo de todos.

¿Qué mensaje final dejaría sobre las fiestas de Jumilla?

-En Jumilla contamos con unas fiestas únicas pensadas para ofrecer lo mejor que tenemos aquí, que es mucho. Gracias a todos los que se involucran. Invito a todos los jumillanos y visitantes a que vengan porque seguro que no se van a aburrir, y van a poder encontrar todo tipo de actos que les van a interesar, van a ser bien acogidos y les va a gustar.