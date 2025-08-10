El Festival de Folklore de Jumilla despliega todo el arte Destaca en esta edición la calidad de los grupos de A Coruña, Tenerife, Burgos y Albacete

La 44 edición del Festival Nacional de Folklore Ciudad de Jumilla llenó el pasado fin de semana las calles, plazas, barrios, peñas y pedanías, de color y alegría, gracias a las actuaciones de los grupos participantes, que este año han dado un importante salto de calidad, lo que ha marcado los diferentes actos del programa organizado.

Tras la recepción oficial en el Ayuntamiento a la Asociación Cultural Xacaranadaina de A Coruña, Danzas Burgalesas, el grupo El Abuelo de Tegueste de Tenerife, Raíces del Llano de Albacete, La Hijuela de Patiño, los Danzantes de Isso, y el anfitrión, Grupo de Coros y Danzas de Jumilla, se abría de par en par la edición con la sesión inaugural. Los participantes desplegaron todo su arte sobre el escenario del Jardín de la Glorieta, tras el izado de la bandera, que este año ha correspondido al periódico 'Siete Días Jumilla', uniéndose de esta forma a la celebración por su 25 aniversario.

Este domingo, la máxima actividad estuvo junto a la fuente del vino con las Danzas de España, y también con la convivencia en la pedanía de la Alquería. Por la tarde, se realizó una particular batalla de las rondallas de los grupos en Sones de España, y la Velada Folk con el grupo Maestro Espada. Para este lunes, el mejor folklore del país estará en el barrio San Antón, la peña La Alborga y la Residencia de Ancianos, para llegar por la noche a la sesión de clausura, donde la bajada de la bandera, y el espectáculo preparado para el final, 'apagará' el festival hasta el año que vine, donde se alcanzará la 45 edición.

También desfiló por las calles de Jumilla la Cabalgata Infantil de la Fiesta de la Vendimia, con la participación de 18 grupos, y cuyos motivos estuvieron dedicados exclusivamente a temáticas de niños, donde la fantasía Disney tuvo mucho protagonismo, y también hubo cuentos, películas y personajes como Blancanieves.

