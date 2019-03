«Encontramos Jumilla abandonada y la hemos mejorado desde el primer minuto» La alcaldesa de Jumilla, Juana Guardiola. / G. López La primera edil destaca que se ha multiplicado por tres el gasto social, pudiendo colaborar con colectivos y mantener servicios en el municipio Juana Guardiola Verdú Alcaldesa y candidata del PSOE GUSTAVO LÓPEZ Jumilla. Domingo, 17 marzo 2019, 10:48

Juana Guardiola Verdú ha sido la alcaldesa de Jumilla durante esta legislatura, la primera vez que ha ostentado tal responsabilidad. Además, opta a la reelección como cabeza de lista del PSOE. Durante estos últimos cuatro años, ha gobernado en minoría, ya que obtuvo diez concejales y la mayoría absoluta se sitúa en once, aunque eso no le impidió poder sacar adelante los cuatro presupuestos generales de cada uno de los ejercicios.

-¿Qué balance realiza de esta legislatura que ya toca a su fin?

-Ha sido una legislatura de recuperación para Jumilla, actuando en todo el municipio. Lo encontramos en estado de abandono y lo hemos mejorado haciendo inversiones, multiplicando el gasto social por tres, colaborando con colectivos, mejorando el mantenimiento, etc... En definitiva, apostando por el empleo y los servicios públicos hasta donde se nos permite por ley. Hemos trabajado desde el primer minuto y lo haremos hasta el último, pensando en nuestros vecinos.

-La carretera del Carche y el enlace con la A-33 ha sido un tema demasiado repetido durante estos años. ¿Habrá arreglo de esta vía regional y rotonda con la autovía o tendrán los jumillanos que seguir esperando?

-Este ha sido uno de los asuntos que nos ha ocupado desde el inicio y que lleva más de veinte años demandándose. Cuando en 2016 solicitamos que se uniera con un enlace a la A-33, se nos pidió que colaborásemos en unos términos que yo consideré excesivos. Mis gestiones desde que el Gobierno de España cambió, ya que con el anterior me fue imposible, han ido encaminadas a ayudar a la Comunidad a que estas infraestructuras saliesen adelante, por seguridad y posibilidades de desarrollo de la zona. Confío que así pueda ser, con la colaboración del Ayuntamiento. Más no se puede hacer cuando, además, la competencia es regional.

-Cuando empezó su Gobierno, el municipio tenía una deuda con los bancos de más de cinco millones y la han dejado a cero. ¿Pagarla afectó a los ciudadanos o ha sido una gestión interna del Consistorio?

-Evidentemente es gestión interna, pero todo afecta a los ciudadanos, porque el presupuesto de un ayuntamiento es la herramienta que posibilita la gestión del municipio. En cumplimiento de las leyes económicas, el Ayuntamiento contaba con un alto remanente y depósito en bancos que ha sido preferible destinar a amortizar deuda, y ese importe del presupuesto anual, destinarlo al incremento posible del gasto en beneficio de Jumilla.

-¿Qué inversiones destacables se han realizado en el pueblo durante su mandato?

-Hemos hecho y previsto un gasto en inversiones de más de diez millones de euros en todos los barrios y pedanías: rehabilitaciones de edificios públicos, arreglo de caminos rurales, reformas en jardines, instalaciones deportivas, arreglos de calles y aceras, eliminación de barreras arquitectónicas, nueva glorieta en una de las entradas a la ciudad, apuesta por el patrimonio con obras de urgencia en una casa declarada como Bien de Interés Cultural, cuya rehabilitación integral afrontaremos con casi un millón de euros a través del 1,5% cultural recién aprobado, y un largo etcétera. Ha sido una legislatura de mucho trabajo, había mucho por hacer.

-¿Y en servicios?

-Los servicios han mejorado, sin duda. Por ejemplo, estamos ultimando la RPT -relaciones de puestos trabajo- que todavía no tiene este Ayuntamiento y que servirá para mejorar el servicio y la atención a los ciudadanos, ya que es esencial conseguir una administración ágil. También hemos eliminado la recogida de basura puerta a puerta con la compra de nuevos contenedores y camiones de recogida y limpieza que han mejorado la salubridad y eficacia del servicio, frenando además la privatización que pretendía el PP.

-El Centro de Interpretación del Vino y el Edificio de Seguridad eran promesas electorales que iban en su programa. ¿Acabará su legislatura con estas espinitas clavadas?

-Eran y lo siguen siendo. El centro e interpretación será una realidad muy pronto. En los Presupuestos de este año hemos dotado una partida de 565.000 euros para ello, aunque no ha sido posible contar con la ayuda de la Comunidad. Será, sin duda, un importante recurso turístico a añadir a los que ya tenemos. En cuanto al Edificio de Seguridad, es una verdadera necesidad, pero igualmente no contamos con colaboración de la Comunidad, cuando muchos municipios de la Región sí la han tenido para ello. Confío en que la en la próxima legislatura sea posible.

-Repite como candidata en los próximos comicios. ¿Cuáles van a ser sus principales propuestas y cómo será el equipo que le acompañe?

-Tanto las propuestas como el equipo se están ultimando, pero ya adelanto que, como en la actual legislatura, serán proyectos realistas y realizables, pensando siempre en seguir con el camino de mejoría que hemos retomado. En el equipo habrá una lógica renovación por unos u otros motivos, pero serán personas comprometidas con Jumilla y trabajadoras al 100%, como los concejales actuales, de los que estoy muy orgullosa.

-¿Cómo son las relaciones de una alcaldesa del PSOE con un presidente o consejeros del PP?

-De total respeto y lealtad, que no siempre y con todos los responsables regionales ha sido correspondida de igual forma. Confío en que todo mejore en el futuro, porque todos somos servidores públicos y, cuando somos elegidos, debemos representar a toda la ciudadanía.

-¿Cree que puede afectar la celebración de las elecciones generales a un mes de las municipales?

-A nivel del Consistorio, solo afecta en la organización que conlleva cualquier comicio. Por lo demás, seguimos con nuestro ritmo de trabajo normal. Creo que el presidente, Pedro Sánchez, ha tomado la decisión acertada al celebrar elecciones en esa fecha, aunque a mí me hubiera gustado que siguiera más tiempo al frente de la Presidencia. La Región y Jumilla han notado cambios positivos con este nuevo Gobierno de España.

-¿Qué espera de unas elecciones con el mayor número de partidos que se presentan de toda la historia y qué predisposición tiene anteposibles acuerdos de gobierno?

-En Jumilla hay cuatro formaciones que han anunciado a sus candidatas, todas mujeres. Desconozco si habrá más. En cuanto al resultado, no me gusta aventurar nada. No obstante, llego con la conciencia tranquila, ya que concurrimos con el bagaje del trabajo bien hecho.